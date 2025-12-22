Ο μίστερ «ψαλιδάκι»: Το τρομερό βίντεο με όλες τις γκολάρες του Ελ Καμπί (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί συνεχίζει από εκεί που... σταμάτησε. Ο 33χρονος φορ μπήκε δυναμικά στο Copa Africa και παρότι πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, ήταν εκείνος που εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι διαμόρφωσε το τελικό σκορ κόντρα στις Κομόρες για την πρεμιέρα του θεσμού.
Ο στράικερ του Ολυμπιακού τρέλανε όλο τον πλανήτη με το εντυπωσιακό τέρμα του και εκατοντάδες χρήστες του «Χ» σχολίασαν την γκολάρα που πέτυχε, ωστόσο ένας δημοσιογράφος το πήγε ένα βήμα παραπέρα.
Με αφορμή αυτό το τέρμα, ο ίδιος σύλλεξε όλα τα παρόμοια γκολ που έχει πετύχει στην καριέρα του ο διεθνής επιθετικός και τα πρόσφερε μαζεμένα στο κοινό μέσα σε 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.
Απολαύστε το:
Ayoub El Kaabi scoring bicycle kicks is not an anomaly— Maher Mezahi (@MezahiMaher) December 21, 2025
Here's 3:37 seconds of the Moroccan striker banging them in pic.twitter.com/hbmNbFvdbO
