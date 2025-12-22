Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την τρελή του πορεία και σε 15 ματς ισοφάρισε την περσινή επίδοση της σεζόν.

Ο Λεβαδειακός δεδομένα κάνει μέχρι στιγμής την καλύτερη πορεία της ιστορίας του.

Η ομάδα της Βοιωτίας πέρασε κι από τις Σέρρες με το 2-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό, συνεχίζει έπειτα από 15 αγωνιστικές να διαθέτει την καλύτερη επίθεση και πλέον βλέπει όλο και πιο πιθανή τη συμμετοχή στα playoffs, αφού άφησε στο -6 τον Παναθηναϊκό.

Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου με 28 βαθμούς σε 15 αγώνες, ισοφάρισαν την περσινή επίδοση. Τη σεζόν 2024-25 είχαν 28 βαθμούς σε όλη την κανονική διάρκεια, δηλαδή, σε 26 αγώνες! Με απολογισμό 6 νίκες, 10 ισοπαλίες και 10 ήττες. Το ίδιο διάστημα πέρσι, σε 15 αγωνιστικές, ο Λεβαδειακός είχε 13 βαθμούς με απολογισμό μόλις 2 νίκες, 7 ισοπαλίες και 6 ήττες. Είχε σημειώσει 18 γκολ και δέχθηκε 25.

Την τρέχουσα περίοδο ο Λεβαδειακός, ο οποίος στη League Phase του Κυπέλλου, να θυμίσουμε ότι τερμάτισε 2ος, έχει ήδη 8 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις 3 ήττες. Από τους τρεις πρώτους της βαθμολογίας ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Έχει πετύχει 36 γκολ, τα διπλάσια από πέρσι (!) στα ίδια ματς κι έχει δεχθεί 17, 8 λιγότερα από πέρσι. Σε 15 ματς έχει ήδη δύο νίκες περισσότερες απ' ό,τι πέρσι σε 26...

Σε ό,τι αφορά τα γκολ, να επισημάνουμε και το εξής. Φέτος ο Λεβαδειακός έχει ήδη 36 γκολ και πέρσι σε 26 παιχνίδια είχε 30!

Ο αριστερός μπακ του Λεβαδειακού Παναγιώτης-Μάριος Βήχος μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό μίλησε στη Nova και τόνισε ότι η ομάδα του δεν φοβάται κανέναν.

Αναλυτικά όσα είπε: «Στόχος είναι να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Ακολουθούμε ένα πλάνο του προπονητή, να έχουμε εμείς τη μπάλα. Να είμαστε χαρούμενοι για το ποδόσφαιρο που παίξαμε κι αν έχεις νικήσεις κιόλας είναι ακόμα καλύτερα.

Νιώθω ότι έχουμε καλή ομάδα κι ένα πολύ καλό ρόστερ για να πάμε πιο ψηλά. Αν ακολουθούμε το πλάνο μας δεν έχουμε να φοβηθούμε κάποια ομάδα στο πρωτάθλημα.

Όσο για την Εθνική, η κλήση ήταν μία μεγάλη εμπειρία και θα δουλέψω για να κληθώ ξανά».