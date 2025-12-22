Ο Χρήστος Κόντης έδωσε άδεια πέντε ημερών στους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ. Ενοχλήσεις στο δικέφαλο ο Ταξιάρχης Φούντας.

Ο ΟΦΗ έκανε καλή εμφάνιση και μεγάλη προσπάθεια στο τελευταίο του παιχνίδι για το 2025, όμως παρόλο που κατάφερε να προηγηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ έκανε την αντροπή, ανέβηκε στην κορυφή και άφησε τους Κρητικούς στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Όμιλος, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης μετά το ματς με τον Δικέφαλο, έχει βελτιωθεί, όμως ακόμα χρειάζεται δουλειά, ώστε να φτάσει στο επίπεδο που επιθυμούν άπαντες στο ΒΑΚ.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ έδωσε πέντε ημέρες άδεια στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι θα επιστρέψουν στη «βάση» τους για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο. Από την πλευρά τους οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση μετά τις γιορτές στις 29 Δεκεμβρίου.

Αξιοσημείωτο πως στις τάξεις των Κρητικών υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του Ταξιάρχη Φούντα. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν βασικός στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 14ο λεπτό, λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο.

Η κατάσταση του Φούντα θα επανεκτιμηθει τις επόμενες ημέρες και με την επιστροφή στις προπονήσεις θα φανεί η κατάσταση του.