Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ΟΦΗ για το Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο ΟΦΗ ενημέρωσε τον κόσμο του πως τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στην διάθεση του κόσμου του ΟΦΗ είναι από το πρωί της Δευτέρας (22/12) τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Super Cup, που θα γίνει στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου (17:00).

Οι Κρητικοί γνωστοποίησαν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία που χρειάζεται να κάνουν οι φίλαθλοι του ομίλου για να τα αποκτήσουν, αλλά και τις τιμες, οι οποίες ξεκινούν από τα 10 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η αντίστροφη μέτρηση για τον Τελικό του Betsson Super Cup, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, έχει ήδη αρχίσει και στις 3 Ιανουαρίου 2026 (17:00) όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν στο Παγκρήτιο Στάδιο!

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων με τους φιλάθλους της ομάδας μας να μπορούν να τα προμηθευτούν στις παρακάτω θύρες, με τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

Θύρες 12, 13 – 20 ευρώ

Θύρες 14, 15, 16, 17 – 10 ευρώ

Θύρα 19* – 30 ευρώ

*Εισιτήριο στην Θύρα 19 θα μπορούν να αγοράσουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας (2025-26) στις Θύρες 1, 2, 19 & 20.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους του ΟΦΗ θα γίνει σε δυο φάσεις:

Α’ Φάση:

Από Δευτέρα 22/12 έως Τετάρτη 24/12 στις 16:00, ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2025-26

Αναγνωρίζοντας τη στήριξη των φιλάθλων μας που βρίσκονται δίπλα στην ομάδα με την αγορά εισιτηρίου διαρκείας, τους δίνεται προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίου για τον τελικό του Betsson Super Cup.

Κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας (2025-26) θα μπορεί, συμπληρώνοντας τον ΑΜΚΑ του στο ειδικό πεδίο, να εκδίδει ένα (1) εισιτήριο για τον Τελικό του Betsson Super Cup.

Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας (2025-26) στις Θύρες 1, 2, 19 & 20 θα έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να αγοράσουν εισιτήριο στην Θύρα 19. Διαφορετικά θα μπορούν σε οποιαδήποτε άλλη από τις διαθέσιμες Θύρες (12-17).

B’ Φάση:

Τετάρτη 24/12 από τις 16:30 – Ελεύθερη πώληση

Τα εναπομείναντα εισιτήρια στις Θύρες 12, 13, 14, 15, 16 και 17 θα είναι διαθέσιμα προς όλους τους φιλάθλους του ΟΦΗ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Το εισιτήριο διαρκείας (2025-26) δεν εξασφαλίζει στον κάθε κάτοχο την είσοδο στον τελικό του Betsson Super Cup. Απλώς του παρέχει προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Στην ιστοσελίδα της Ticketmaster οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας (κανονικό ή παιδικό) επιλέγουν τύπο εισιτηρίου «Κανονικό – Εισιτήρια Διαρκείας», συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και πριν ολοκληρώσουν την αγορά του εισιτήριου πληκτρολογούν ξανά τον ΑΜΚΑ τους στο ειδικό πεδίο «Κουπόνια».

Μετά τις 24/12, όσοι δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας, επιλέγουν τύπο εισιτηρίου «Κανονικό με Κάρτα Φίλου», συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και τον αριθμό της Κάρτας Φίλου για μεμονωμένους αγώνες.

Για την αγορά εισιτηρίου που αφορά σε παιδί έως 15 ετών (εφόσον δεν υπάρχει εισιτήριο διαρκείας), επιλέγεται ο τύπος εισιτηρίου «Παιδικό» και συμπληρώνεται μόνο το ονοματεπώνυμο και ο ΑΜΚΑ του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κάρτα φίλου ΟΦΗ.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ

Για την αγορά εισιτηρίου στον τελικό του Betsson Super Cup είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η «Κάρτα Φίλου ΟΦΗ» της σεζόν 2025-26, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Όσοι φίλαθλοι έχουν ήδη στην κατοχή τους Κάρτα Φίλου ΟΦΗ για την φετινή σεζόν, είτε για εισιτήρια διαρκείας είτε για μεμονωμένους αγώνες, ΔΕΝ χρειάζεται να την εκδώσουν ξανά. Επίσης, η Κάρτα Φίλου δεν απαιτείται για παιδιά έως 15 ετών.

GOV.gr Wallet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, με βάση την κυβερνητική απόφαση, από την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 και εξής ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής “GOV.gr Wallet”. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της απ’ όσους δεν την διαθέτουν.

Για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάντε την εγγραφή σας μέσω του https://emep.gov.gr προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” γίνεται μόνο αν έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο Ε.Μ.Επ.

ΒΗΜΑ 2

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet” μέσω του App Store (συσκευές Apple) και του Play Store (συσκευές Android).

ΒΗΜΑ 3

Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

ΒΗΜΑ 4

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να προσθέσετε και να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας (απλό ή διαρκείας).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν έχει εμπλοκή στην διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο GOV.gr Wallet από την αγορά του και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.gov.gr/guide

ΑΜΕΑ (σε αμαξίδιο)

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 2810 254674 ή στο 2810 314402 και στο [email protected] προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.

Φίλαθλοι άνω των 67 ετών

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας, αποκλειστικά άνω των 67 ετών , δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο smartphone προκειμένου να «κατεβάσουν» την εφαρμογή “GOV.gr wallet” για την αγορά εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00 (εκτός 25-26/12 και 1/1) στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9), ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να εισέλθουν στο Παγκρήτιο Στάδιο, είναι απαραίτητο, εκτός από το εισιτήριό τους, να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο/δίπλωμα οδήγησης).

Πληροφορίες στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2810 254674 ή 2810 314402, καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» θα είναι ανοιχτά καθημερινά 10:00 – 18:00 (εκτός 25-26/12 και 1/1) για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους φιλάθλους της ομάδας μας».