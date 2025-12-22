Κόντης: «Υπάρχει βελτίωση, στο τέλος δεν ανταμειφθήκαμε»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά την ήττα του ΟΦΗ από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ανατροπή.

Ο ΟΦΗ κατάφερε να βρει γρήγορο γκολ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως να το αξιοποιήσει, καθώς τελικά ηττήθηκε με ανατροπή από την ΑΕΚ. Ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας του και αναφέρθηκε στη «φόρμα» του Δικεφάλου.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην Cosmote TV

«Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, πως μπορώ να μην είμαι ευχαριστημένος, χαρούμενος από αυτά τα παιδιά που έκαναν μια συγκλονιστική προσπάθεια απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, ειδικά με τη φόρμα που έχει τον τελευταίο καιρό. Δώσανε τα πάντα στο γήπεδο, προσπαθήσανε να κλείσουνε τους χώρους, αλλάξαμε τον σχηματισμό, κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια αλλά δυστυχώς στο τέλος δεν ανταμειφθήκαμε.

Σίγουρα υπάρχει βελτίωση, το βλέπω καθημερινά απλά πρέπει αυτά τα παιχνίδια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας όταν είμαστε τόσο κοντά να παίρνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που πήραμε σήμερα».

H συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

Στο αρχικό σχόλιο ανέφερε: «Ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε κάτι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα γεμάτη αυτοπεποίθηση. Εμείς ψάχνουμε να αλλάξουμε την ψυχολογία μας και να έρθουμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Ήμασταν πολύ καλοί στα πρώτα 20 λεπτά. Βάλαμε το γκολ, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, είχαμε το δοκάρι.

Όσο πέρναγε ο χρόνος η ΑΕΚ πίεζε, αλλά μέχρι ένα σημείο αντισταθήκαμε. Με τον σχηματισμό που παίξαμε μας βοήθησε. Δυστυχώς φάγαμε δύο γκολ, το ένα από στατική φάση, το άλλο από μια κακή εκτίμηση. Δύο εύκολα γκολ. Έπειτα αλλάξαμε τον σχηματισμό, βάλαμε δεύτερο επιθετικό, κάναμε κάποιες προϋποθέσεις βρίσκοντας χώρο, αλλά τελικά δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι».

Για την επιλογή να παίξει με τριάδα στην άμυνα: «Είχαμε παίξει τρία παιχνίδια με την ΑΕΚ και μας δημιουργούσε προβλήματα στο να καλύψουμε τις πλευρές. Με πέντε παίκτες στην άμυνα μπορούσαμε να καλύψουμε το πλάτος. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις, καταφέραμε να ανταποκριθούμε καλά και να μην αφήσουμε κενά σε Λιούμπισιτς και Ζοάο Μάριο. Κλείσαμε αυτό, αλλά την πατήσαμε αλλού. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προχωράμε και εξελισσόμαστε».

