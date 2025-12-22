Ο ΠΑΟΚ έχει τους τέσσερις στους πέντε κορυφαίους «κλέφτες» του πρωταθλήματος.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει μεγάλο βάρος στην ανάκτηση της μπάλας.

Ζητάει συνεχώς αντίδραση από τους παίκτες του. Όταν χάνουν τη μπάλα αμέσως να παλεύουν για να την ξανακερδίσουν και σ' αυτό το κομμάτι ο Δικέφαλος είναι τρομερός.

Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη Super League με 315 κλεψίματα. Στη δεύτερη θέση είναι ο Αστέρας Aktor με 265 και ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με 255, ο Πανσερραϊκός, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, με 247 και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Ολυμπιακός με 246.

Τέσσερις στους πέντε!

Στην πρώτη πεντάδα των παικτών, ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις ποδοσφαιριστές! Αν μη τι άλλο, ένα εντυπωσιακό στατιστικό. Στην κορυφή στο πρωτάθλημα, είναι ο Μεϊτέ με 42 κλεψίματα. Ο Γάλλος δικαιώνει, άλλωστε, με τις φετινές του εμφανίσεις την επίμονή του Λουτσέσκου να έρθει στην Τούμπα.

Δεύτερος είναι ένας παίκτης του Λεβαδειακού, ο Τσόκαϊ με 38 κι ενώ έχει ματς λιγότερο η ομάδα του. Την πεντάδα, όμως, συμπληρώνουν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ.

Στην τρίτη θέση είναι Κένι με 35. Ένας παίκτης που έχει δείξει ότι αποτελεί μία πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ένας ταχυδυναμικός μπακ με ισορροπία στα ανασταλτικά κι επιθετικά καθήκοντα.

Στην τέταρτη θέση είναι ο εκπληκτικός και φέτος Τάισον με 33 κλεψίματα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, πραγματικά είναι πρότυπο για πιο νεαρούς παίκτες. Στην πέμπτη θέση είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς με 32 κλεψίματα. Ένας ακόμα κομβικός παίκτης για την ομάδα του Λουτσέσκου.