Λουτσέσκου: «Μοναδικό 'ψεγάδι' η έκταση του σκορ, που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη»

Ο Λουτσέσκου μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το 2-0 του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό είπε:

Για το εάν τον κάνει περήφανο η εμφάνιση: «Υπήρχε κυριαρχία από μας σε όλο το 90λεπτο. Παίξαμε στο τοπ επίπεδο. Το μοναδικό «ψεγάδι» είναι η έκταση του σκορ, που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη γιατί είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα σήμερα, για να ολοκληρώσουμε το έτος με ένα νικηφόρο ντέρμπι. Η ομάδα βελτίωσε την απόδοση και την αυτοπεποίθηση της. Ήταν όλοι στο 100% της συγκέντρωσης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες. Μπορώ να πω όχι δεν είμαι περήφανος αλλά είμαι ευχαριστημένος που η ομάδα έδειξε δυνατό χαρακτήρα και μαχητικό πνεύμα αντίδρασης».

Για την αξία που έδωσε η νίκη μετά τη γκέλα στο Περιστέρι και το γκολ του Μύθου: «Ο Μύθου έπαιξε πολύ καλά σήμερα. Για την ηλικία του, την απειρία του συγκριτικά με τους άλλους έπαιξε στο τοπ επίπεδο. Από την άλλη πρέπει να αναφέρουμε όλους τους ποδοσφαιριστές. Να αρχίσω από τον Τσιφτσή που ήταν εξαιρετικός και έδωσε αυτοπεποίθηση και λύσεις στην ανάπτυξη από πίσω. Όλοι ήταν έτσι. Όταν είμαστε έτσι είναι δύσκολο να μας αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε συνεχώς έτσι κάνοντας θυσίες. Ακόμα και όταν έχουμε δυσκολίες, είναι σημαντικό να τις προσπερνάμε.

Πρέπει να είμαι αντικειμενικός στις αναλύσεις, πέραν των τραυματισμών. Το πρόγραμμα που ήταν περίπλοκο, η σειρά των αγώνων, τα ευρωπαϊκά, τα ντέρμπι, τα εννιά ματς σε μικρό διάστημα. Σημαντικό που πέρασε αυτή η περίοδος. Χάσαμε ένα παιχνίδι στο Περιστέρι, στο οποίο ο Κωνσταντέλιας ήταν εκτός για αρκετό καιρό, παρόμοιες περιπτώσεις Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ. Έπρεπε να ήμασταν πιο έτοιμοι εκεί. Σήμερα μας δείχνει το παιχνίδι πως αν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Στο τέλος αυτό που πρέπει να δουλεύουμε συνεχώς είναι η νοοτροπία μας. Αυτή θα μας δώσει στο τέλος για να είμαστε νικητές».

Για το τι άλλαξε φέτος στα ντέρμπι: «Κερδίσαμε πέρσι στα play offs. Αυτό έχει σημασία, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η χημεία βρίσκεται. Κάποιες φορές κερδίζεις κάποιες όχι. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα και δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί πολλή επιτυχία απότομα. Από τα πλέι οφ και μετά συνεχίζουμε να κερδίζουμε ντέρμπι και να είμαστε κυριαρχικοί».

Για το αν τελειώνει η περίοδος διαχείρισης των φορ: «Σήμερα ήταν μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του Τσάλοφ. Πριν μπει στον αγώνα, ο Πάολο πήγε σε αυτόν του μίλησε και μετά όταν ήρθε στον πάγκο, ήρθε και του είπα «απλά θέλω να παλέψεις». Είτε έχουμε την μπάλα είτε όχι. Και το έκανε. Μετά τη διακοπή θα έχουμε δύο πολύ σημαντικούς παίκτες και το κέρδος με τον Μύθου. Διαφορετική η διαχείριση. Ο Γιακουμάκης ελπίζουμε την 3-4η μέρα μετά την άδεια να επιστρέψει. Ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα οπότε θα τους χρειαστούμε όλους».

Για τον Ιανουάριο που κρίνει προκρίσεις και αν οι μεταγραφές θα είναι έτοιμες: «Πρέπει να είναι έτοιμοι. Η προετοιμασία δεν είναι προετοιμασία. Απλά θα ετοιμαστούμε για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος οπότε πάμε με το γκρουπ που έχουμε. Δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο δουλειάς».

Για τους μεσοεπιθετικούς του: «Τοπ επιπέδου όλοι. Έχουμε έναν παίκτη που είναι 23 χρονών, τον Κωνσταντέλια. Έχουμε τον ώριμο Ζίβκοβιτς και τον Τάισον που... τώρα ξεκινάει την καριέρα του».