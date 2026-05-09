ΠΑΟΚ: Εκτός προπόνησης ο Σάντσεζ και άλλοι τρεις off
Στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν τον Ολυμπιακό, όπως συνηθίζεται, έπεσε το βάρος στις τακτικές λεπτομέρειες του ντέρμπι και ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Χόρχε Σάντσεζ λόγω ενοχλήσεων στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση.
Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Αποστολή δεν ανακοινώθηκε και το απόγευμα η ομάδα του ΠΑΟΚ αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.
