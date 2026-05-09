ΠΑΟΚ: Εκτός προπόνησης ο Σάντσεζ και άλλοι τρεις off

Επιμέλεια:  Σταύρος Σουντουλίδης
ΠΑΟΚ: Εκτός προπόνησης ο Σάντσεζ και άλλοι τρεις off

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League 1.

Στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν τον Ολυμπιακό, όπως συνηθίζεται, έπεσε το βάρος στις τακτικές λεπτομέρειες του ντέρμπι και ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Χόρχε Σάντσεζ λόγω ενοχλήσεων στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση.

 

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Αποστολή δεν ανακοινώθηκε και το απόγευμα η ομάδα του ΠΑΟΚ αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.

@Photo credits: ΕΠΙΣΗΜΟ SITE ΠΑΕ ΠΑΟΚ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα