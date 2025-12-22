Δύο παιδιά των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ή «Κωνσταντρέλας», μετέτρεψαν το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός σε παράσταση για έναν ρόλο. Γράφει ο Σταύρος Σουντουλίδης.

Αλήθεια, πόσα ντέρμπι μπορεί να θυμηθεί κανείς, στα οποία ο ΠΑΟΚ κέρδισε και οι μοναδικοί σκόρερ ήταν μόνο παιδιά των ακαδημιών του; Όχι απλώς Έλληνες. Όχι απλώς «μικροί». Παιδιά που μεγάλωσαν με το σήμα στο στήθος, που έμαθαν πρώτα τι σημαίνει Τούμπα και μετά τι σημαίνει ντέρμπι.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με το 65 και ο Ανέστης Μύθου με το 56 –το ανάποδο νούμερο, λες και το έπαιξε η μοίρα– υπέγραψαν το 2-0 απέναντι στο… φάντασμα που παρουσιάστηκε στην Τούμπα με το όνομα: Παναθηναϊκός.

Δεν ήταν απλώς μια νίκη. Ήταν συνέχεια μιας ιστορίας που γράφεται εδώ και χρόνια. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε ξανά τη χρονιά, όπως σχεδόν πάντα από το 2007 και μετά: με νίκη. Το σερί μεγάλωσε, έφτασε πλέον τις 16 νίκες και 2 ισοπαλίες στο τελευταίο παιχνίδι κάθε έτους. Αλλά αυτό το βράδυ δεν είχε να κάνει μόνο με αριθμούς. Είχε να κάνει με πρόσωπα. Με πρόσωπα που δεν αγοράστηκαν, δεν ήρθαν ως «επένδυση», αλλά μεγάλωσαν μέσα στο κλαμπ.

Για να βρούμε την τελευταία φορά που ο «Δικέφαλος» κέρδισε ματς με μοναδικούς σκόρερ δύο Έλληνες, σύμφωνα με την «Ασπρόμαυρη Βίβλο», πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο καλοκαίρι του 2020, στο ΠΑΟΚ–Μπεσίκτας 3-1, με Τζόλη και Πέλκα. Για πρωτάθλημα; Οκτώβριος 2019, Βόλος–ΠΑΟΚ 0-2, με Λημνιό και Πέλκα. Για ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό; Φλεβάρης 2007. 2-1. Γεωργιάδης και Μπαλάφας.

Και τώρα, ξανά, δυο παιδιά. Όχι απλώς Έλληνες. Ασπρόμαυρα παιδιά.

Ο Ανέστης Μύθου έγραψε το όνομά του σε μια λίστα βαριά. Έγινε ο 79ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΠΑΟΚ που έχει σκοράρει σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη. Και το έκανε με μόλις 11 συμμετοχές, λιγότερες από οποιονδήποτε άλλον στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο αμέσως επόμενος; Ο Γιώργος Γιακουμάκης, με 20. Ο Μύθου ξεκίνησε βασικός σε ντέρμπι, δικαίωσε τον Ραζβάν Λουτσέσκου και πήρε στο τέλος αυτό που δεν αγοράζεται: το χειροκρότημα της Τούμπας. Το γκολ του στο 53’ δεν ήταν απλώς το 2-0. Ήταν η στιγμή που «κλείδωσε» το ματς και άνοιξε μια διαδρομή. Το πρώτο του γκολ στη Super League ήρθε σε ντέρμπι. Όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τον Κωνσταντέλια δύομιση χρόνια νωρίτερα, στη Λεωφόρο, στο 3-0 του 2023.

Ο… Κωνσταντρέλας

Και κάπου εδώ μπαίνει ο… Κωνσταντρέλας, όπως «βαπτίστηκε» στα social media, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Όχι απλώς καλός. Όχι απλώς καθοριστικός. Κυρίαρχος. Γκολ, ασίστ, ντρίμπλες, συνεχής απειλή. Έστειλε τον Γεντβάι –και όποιον άλλον πράσινο βρέθηκε στο διάβα του– σε παρατεταμένες διακοπές.

Με το γκολ του ο «Ντέλιας» έφτασε τα 10 φετινά τέρματα, έγινε ο πρώτος παίκτης του ΠΑΟΚ με διψήφιο αριθμό γκολ τη φετινή σεζόν, αφήνοντας πίσω τον Γιακουμάκη (9). Σε 22 εμφανίσεις μετρά 10 γκολ και 6 ασίστ. Είναι το βαρόμετρο. Είναι το σημείο αναφοράς. Είναι ο παίκτης γύρω από τον οποίο περιστρέφεται όλο το παιχνίδι.

Από την άλλη ο Τάισον είναι η απόδειξη ότι όταν είσαι πρώτα αθλητής και μετά ποδοσφαιριστής η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Αιώνιος έφηβος. Να με συγχωράτε, αλλά ούτε… με λάσο δεν τον έπιαναν οι αντίπαλοι.

Κι όλα αυτά σε ένα ματς που, αν το ταμπλό έλεγε την αλήθεια, δεν θα έγραφε 2-0. Θα έγραφε πολλά περισσότερα. Ο ΠΑΟΚ είχε 16 τελικές, οι 12 στην εστία, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το πρώτο του κόρνερ στο 89’ και γλίτωσε από ιστορικό διασυρμό χάρη στις οκτώ σωτήριες επεμβάσεις του Κότσαρη.

Η διαφορά ήταν χαώδης. Παράσταση για έναν ρόλο. Ένα σύνολο δουλεμένο, με ξεκάθαρες αρχές, απέναντι σε μια ομάδα απολύτως αποδιοργανωμένη. Το πως αυτή η ομάδα κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με 2-1 είναι απορίας άξιο. Όμως, τότε ο Μπενίτεθ αποθεωνόταν για το έργο του ξεχνώντας όσοι τον αποθέωναν το βρεγμένο (υπερβολικά) χορτάρι, τις καθυστερήσεις, τα φάουλ που δεν τιμωρήθηκαν όπως θα έπρεπε. Πάντως στο τέλος της βραδιάς, δεν μένουν τα νούμερα. Μένει η εικόνα. Ο Μύθου να χαμογελά σαν παιδί – γιατί είναι παιδί. Και ο Κωνσταντέλιας να περπατά στο γήπεδο σαν να του ανήκει. Και, μεταξύ μας, του ανήκει ήδη.

ΥΓ: Η εξήγηση για το ελεφαντάκι. Μετά το ματς, οι παίκτες του Δικεφάλου έβγαλαν μία ομαδική φωτογραφία νίκης, έχοντας σε περίοπτη θέση ένα μικρό λούτρινο ελεφαντάκι. Έκαναν έτσι το χατίρι στην κόρη του Μάγκομεντ Οζντόεφ, που ζήτησε από τον πατέρα της να βγάλουν μία τέτοια φωτογραφία με αυτό για να τη δείξει στους συμμαθητές της.

Συγκεκριμένα, στο σχολείο της κόρης του Ρώσου χαφ, υπάρχει μια ξεχωριστή παράδοση. Κάθε εβδομάδα, ένας μαθητής αναλαμβάνει τον ρόλο του «αρχηγού της τάξης». Το… προνόμιο του εκάστοτε αρχηγού είναι να κρατά για μία εβδομάδα ένα λούτρινο ελεφαντάκι, το οποίο συνοδεύει τον μαθητή στις δραστηριότητές του.

Ο Οζντόεφ δεν της χάλασε το χατίρι και έτσι προέκυψε η τόσο ιδιαίτερη και ζεστή φωτογραφία με τους παίκτες του ΠΑΟΚ και το λούτρινο ελεφαντάκι.

ΥΓ1:Χθες στην Τούμπα ήταν και ο Νίκος Σαββίδης, ο δεύτερος γιος του Ιβάν Σαββίδη. Ήρθε από το Λονδίνο, κατέβηκε μετά το ματς στα αποδυτήρια, μίλησε με την ομάδα. Ο προπονητής δουλεύει εξαιρετικά, οι παίκτες έχουν ποιότητα, αλλά αυτή η ομάδα έχει χτιστεί σε γερές βάσεις, δεν είναι ούτε παρατημένη, όπως γράφεται, ούτε έχει ανεπαρκές ρόστερ.

ΥΓ2: Περαστικά στον Γίρι Παβλένκα. Ο Τσέχος κίπερ θα μείνει για σχεδόν 1,5 μήνα εκτός δράσης μετά το χτύπημα από τον Σβιντέρσκι και την κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο. Ο ΠΑΟΚ «φωνάζει» για την απόφαση του elite ρέφερι από τη Βοσνία, Πελίτο, να τιμωρήσει με κίτρινη κάρτα τον Πολωνό επιθετικό, που βλέπει να χάνει τη μπάλα και πάει με το πόδι κατεβασμένο επάνω στον Παβλένκα, που θα μπορούσε να πάθε πολύ μεγαλύτερη ζημιά.

Αυτά. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο. Κάποιοι άλλοι θα είχαν σηκώσει το… λάβαρο επανάστασης.