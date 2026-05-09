ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 5-1: «Σφαλιάρα» ενόψει τελικού
Βαριά ήττα με 5-1 γνώρισε ο Αστέρας στους Αγίους Αναργύρους από την ανώτερη ΑΕΚ, σε ένα αποτέλεσμα που αποτελεί «καμπανάκι» ενόψει της συνέχειας και του στόχου στο Κύπελλο κόντρα στον ΠΑΟΚ (24/5).
Οι φιλοξενούμενες μπήκαν ιδανικά στο ματς και προηγήθηκαν στο 6’, όταν η Σπυριδωνίδου εκμεταλλεύτηκε απόκρουση της Γιαννακούλη και με σουτ σε κενή εστία έκανε το 0-1. Η ΑΕΚ όμως αντέδρασε άμεσα, πήρε τον έλεγχο και γύρισε το παιχνίδι πριν το ημίχρονο. Στο 19’ η Τζουτζουράκη ισοφάρισε με ωραίο τελείωμα, ενώ στο 35’ η Βιολάρη με πέναλτι έκανε το 2-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+3’), η Καπνίση με κεφαλιά μετά από κόρνερ της Γεωργίου ανέβασε το σκορ στο 3-1. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 57’ η Λάρσον έκανε το 4-1 μετά από φάση διαρκείας. Το τελικό 5-1 διαμορφώθηκε στο 86’ με σουτ της Χατζηνικολάου.
Στο άλλο ματς της ημέρας, ο ΠΑΟΚ που έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, υποδέχτηκε την Αγία Παρασκευή και κόλλησαν στο μηδέν. Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε τις ευκαιρίες του, με τη Τζούρτζεβιτς να συνεργάζεται άψογα με τη Βήχε, χωρίς όμως να αποδώσει καρπούς στο 47'. Όπως και στο 50' με τη Γκατσανίτσα.
