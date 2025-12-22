Οκτώ μέρες άδεια από τον Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ

Στις 30 Δεκέμβρη θα επιστρέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ στα Σπάτα μετά την άδεια για τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε εξαιρετικά το 2025 περνώντας στην κορυφή του πρωταθλήματος και θα κάνει γιορτές στην πρώτη θέση, έχοντας παράλληλα προκριθεί απευθείας στους 16 του Conference League και ούσα ήδη και στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι παίκτες της ΑΕΚ που είναι από σήμερα σε άδεια.

Οι κιτρινόμαυροι μετρούν ένα φοβερό σερί δέκα νικών σε όλες τις διοργανώσεις και επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση για την εικόνα της ομάδας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει τους παίκτες του να εφαρμόζουν πίστα το πλάνο.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ έδωσε οκτώ μέρες άδεια στους ποδοσφαιριστές του για να γιορτάσουν μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα τις μέρες των Χριστουγέννων και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους για την απαιτητική συνέχεια στο δεύτερο μισό της σεζόν, ενώ είναι κάτι που χρειάζεται και ο ίδιος που θα πάει στην πατρίδα του για να ξεκουραστεί αυτό το διάστημα.

Οι παίκτες της ΑΕΚ, που είναι από σήμερα σε άδεια, θα επιστρέψουν στα Σπάτα για την πρώτη προπόνηση μετά την άδεια την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, όταν και άπαντες θα συγκεντρωθούν και πάλι μετά τις γιορτές. Η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση της «Ένωσης» με το νέο έτος θα είναι στις 11 Ιανουαρίου απέναντι στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα είναι ως τότε διαθέσιμοι οι Ζίνι, Πιερό και Γκατσίνοβιτς, όπως ανέφερε ο Νίκολιτς, με τον Περέιρα να επιστρέφει λίγο αργότερα έπειτα από το κάταγμα που υπέστη στο δάχτυλο του ποδιού του.