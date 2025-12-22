Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη στοχοπροσήλωση της ΑΕΚ, το έργο του Μάρκο Νίκολιτς σε αυτήν και το ιδανικό κλείσιμο για το 2025 σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ΑΕΚ αποχαιρετάει το 2025 που φεύγει με ένα φοβερό και τρομερό σερί δέκα νικών σε όλες τις διοργανώσεις. Προσπερνώντας στην κορυφή της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη εξασφαλισμένη τη θέση της στους 16 του Conference League και έχοντας προκριθεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Καλύτερα δεν γινόταν για ένα σύνολο που προερχόταν από ένα οδυνηρό τρόπο με τον οποίο είχε κλείσει την περσινή σεζόν και ξεκινώντας με ένα πολύ μεγάλο «πρέπει» το καλοκαίρι που δεν ήταν άλλο από την είσοδο στη League Phase.

Η νίκη επί του ΟΦΗ στο τελευταίο ματς για το 2025 ήρθε να βάλει το κερασάκι στην τούρτα ενός ιδανικού πρώτου εξαμήνου, το οποίο έχει την υπογραφή του Μάρκο Νίκολιτς. Μια σεζόν που ξεκίνησε φανταστικά με 3/3 προκρίσεις στην Ευρώπη, συνεχίστηκε με αναταράξεις καθώς τον Οκτώβριο η εικόνα ήταν πολύ προβληματική, αλλά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο η δουλειά βγήκε στο γήπεδο και σε συνδυασμό με τη νοοτροπία του νικητή με την οποία έχει γεμίσει ο Νίκολιτς το σύνολό του, έφερε αυτό το εξαιρετικό σερί που άνοιξε την όρεξη για τη συνέχεια.

Πέρα από την πρόοδο που είναι αδιαμφισβήτητη, άλλωστε ο καθρέφτης για αυτό είναι το γήπεδο που λέει όλη την αλήθεια, το μεγάλο επίτευγμα του Νίκολιτς είναι ότι έχει κάνει την ΑΕΚ να έχει εμμονή με τη νίκη. Η στοχοπροσήλωση του κιτρινόμαυρου συνόλου είναι αξιοσημείωτη και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να το πετύχεις. Όμως ο Νίκολιτς πέρα από τις απουσίες που είχε να αντιμετωπίσει και την κόπωση από τα συνεχή παιχνίδια κατάφερε παράλληλα να κρατήσει απόλυτα συγκεντρωμένο το μυαλό των παικτών του ακόμα και μετά από μεγάλα αποτελέσματα και να τους διατηρήσει στην «τσίτα».

Όταν μετά από σημαντικές ευρωπαϊκές νίκες έκανε λόγο για «συναγερμό» στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος ήταν λόγια που δεν τα έλεγε απλά για να τα πει. Τα εννοούσε και φρόντιζε να «ποτίσει» με αυτά και το μυαλό των ποδοσφαιριστών του προκειμένου να παραμείνουν σε απόλυτη εγρήγορση για το παιχνίδι που ακολουθούσε. Απλό να το σκέφτεσαι, αρκετά δύσκολο να το κάνεις πράξη και ο Σέρβος τεχνικός με την πειθαρχία και την αγωνιστική φιλοσοφία που τον χαρακτηρίζει το πέτυχε. Και αυτόν τον δρόμο εξακολουθεί να βαδίζει και τώρα λέγοντας πολύ ψύχραιμα το βράδυ της Κυριακής ότι δεν έχει κατακτηθεί τίποτα και πως τα πιο δύσκολα είναι αυτά που έρχονται μετά τις γιορτές.

Οι παρεμβάσεις του Νίκολιτς ήταν ξανά καταλυτικές

Η... κατάρα που θέλει την ΑΕΚ να μην νικάει στο τελευταίο παιχνίδι πριν τα Χριστούγεννα δεν επαναλήφθηκε, αν και όλα έδειχναν γκέλα. Ειδικά στο ημίχρονο, με τον ΟΦΗ να έχει πάρει κεφάλι στο σκορ από τα αποδυτήρια και την ΑΕΚ να βλέπει να της πηγαίνουν όλα στραβά κι ανάποδα ακόμα και στην εκτέλεση πέναλτι του Γιόβιτς στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Οι κιτρινόμαυροι είχαν μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό τρανζίσιον, αλλά και στην τελική πάσα. Όμως ο Νίκολιτς διακρίνοντας τι δεν τράβαγε, δεν δίστασε να κάνει δύο κομβικές αλλαγές δίνοντας την κατάλληλη ώθηση στο σύνολό του.

Ο Μάνταλος που πέρασε στη θέση του αρνητικού Γκρούγιτς έδωσε αυτομάτως πνοή στη λειτουργία του άξονα, ενώ και ο Κοϊτά που μπήκε αντί του Καλοσκάμη πρόσθεσε ενέργεια στην ανάπτυξη. Η ΑΕΚ έπιασε τον ρυθμό που μας έχει συνηθίσει το τελευταίο δίμηνο, κατάφερε να φέρει σε κάτι λιγότερο από δέκα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου το παιχνίδι στα ίσια και συνέχισε ψάχνοντας με αυτοπεποίθηση και πιο καθαρό μυαλό την ανατροπή. Και τη βρήκε με τον παικταρά Γιόβιτς, ο οποίος την τρίτη φορά που βρήκε δίχτυα είδε το γκολ του να μετράει, με την ΑΕΚ να εκμεταλλεύεται ένα από τα δυνατά της «όπλα», τις στατικές φάσεις.

Η κούραση στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού λόγω των πολλών απαιτητικών αγώνων ήταν φυσιολογική, αλλά η ΑΕΚ είχε την πνευματική δύναμη που έχει αναπτύξει με τον Νίκολιτς για να κρατήσει το προβάδισμα, να πάρει το δέκατο σερί τρίποντο και να καρφώσει τη σημαία με τον Δικέφαλο στην κορυφή του πρωταθλήματος πριν τη διακοπή των γιορτών. Ήταν η τρίτη ανατροπή για την Ένωση στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια. Διπλό στη Σαμσούντα με δυναμική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, επιστροφή από το 0-2 σε 3-2 κόντρα στην Κραϊόβα και απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League, νέο come back στο δεύτερο μέρος και τρίποντο επί του ΟΦΗ που παράλληλα έστειλε την ΑΕΚ στην πρώτη θέση. Μια ΑΕΚ με εμμονή στη νίκη πηγαίνει για Καλά και Κιτρινόμαυρα... ΑΕΚούγεννα, πριν την επιβεβλημένη μεταγραφική ενίσχυση του Γενάρη και την απαιτητική συνέχεια.