Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, η Κηφισιά και ο Ματίας Εσκιβέλ έλυσαν τη συνεργασία τους, κοινή συναινέσει.

Στο Gazzetta διαβάσατε πριν 10 ημέρες για το «διαζύγιο» της Κηφισιάς με τον Ματίας Εσκιβέλ και πλέον είναι επίσημο. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό.

Ο 26χρονος χαφ μέτρησε 8 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του συμπατριώτη του, Σεμπαστίαν Λέτο, δίχως να καταφέρει να «αρπάξει» τις ευκαιρίες του, ενώ δεν είχε γκολ ή ασίστ.

Εκτός από τον Εσκιβέλ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν εξελίξεις και με άλλους παίκτες, στο πλαίσιο της «αναζωογόνησης» του ρόστερ, με μακροπρόθεσμο στόχο τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας.

Φυσικά εκτός από αυτούς που θα φύγουν υπάρχει και το ζήτημα των απαραίτητων μεταγραφών για την ενίσχυση του ρόστερ. Προτεραιότητα είναι η προσθήκη του φορ που θα έχει τη δύσκολη αποστολή να μπει στα... παπούτσια του Ανδέα Τεττέη, ενώ στο πλάνο είναι και η απόκτηση δεξιού μπακ.

Φυσικά εφόσον υπάρξει κάποια... εκτός σχεδίου αποχώρηση στην αγορά του Γενάρη θα τρέξει η διαδικασία αντικατάστασης με την Κηφισιά να είναι έτοιμη για παν ενδεχόμενο.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Matías Eduardo Esquivel. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».