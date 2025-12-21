Ζημιά με τον Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο και θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα.

Άτυχος στάθηκε ο Ρομπέρτο Περέιρα στο ματς με την Κραϊόβα την Πέμπτη καθώς δέχθηκε ένα χτύπημα στο πόδι, από το οποίο αποκόμισε έναν σοβαρό τραυματισμό.

Ο Αργεντινός χαφ της ΑΕΚ υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Ο Περέιρα δεν θα υποβληθεί πάντως σε επέμβαση και θα προχωρήσει σε συντηρητική αποκατάσταση και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Εκτός από τον Περέιρα, δεν έχει προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα τραυματισμού, με τους Ζίνι, Πιερό και Γκατσίνοβιτς να αναμένεται να επιστρέψουν με το νέο έτος, ενώ όπως είναι γνωστό από το ματς με τον ΟΦΗ λείπει και ο τιμωρημένος Πινέδα, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει κάρτες. Αντίθετα ο Μουκουντί επανήλθε και είναι στον πάγκο, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Γιόνσον.