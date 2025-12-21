Οι ξεκάθαρες σκέψεις του Ράφα Μπενίτεθ για τις περισσότερες θέσεις της ενδεκάδας του Παναθηναϊκού και το αριστερό άκρο της άμυνας που περιπλέκει την κατάσταση.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή (21/12-19:30) για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, την τελευταία πριν από την έλευση του νέου έτους, με τους «πρασίνους» να θέλουν να φύγουν με το διπλό από την έδρα του «δικεφάλου του βορρά» για να μην αναγκαστούν να έχουν ως στόχο την τετράδα στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδες τους Τουμπά, Τσέριν, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να τίθενται στην διάθεσή του για τον σημαντικό αυτόν αγώνα, επέλεξε να αφήσει εκτός τους Ρενάτο Σάντσες και Πελίστρι, που έχουν ξεκινήσει να προπονούνται, αλλά δεν ήθελε να ρισκάρει λόγω του μεγάλου διαστήματος απουσίας τους ενώ δεν μπορούσε να υπολογίζει στους Κυριακόπουλο (τραυματίας), Λαφόν και Ντέσερς (Copa Africa).

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.

Προβληματισμός για το αριστερό άκρο της άμυνας

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να διατηρήσει τον Κότσαρη κάτω από την εστία αφήνοντας στον πάγκο τον Ντραγκόφσκι. Στην τετράδα της άμυνας τα πράγματα εξαρτώνται από την απόφαση που θα πάρει για την θέση του αριστερού μπακ.

Αν χρησιμοποιήσει εκεί τον Τουμπά, τότε οι Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν θα είναι στο κέντρο της άμυνας και ο Καλάμπρια δεξιά. Αν παίξει με τον Μλαντένοβιτς, τότε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά και στα δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια.

Στην περίπτωση που φέρει τον Καλάμπρια στα αριστερά, στο δεξί άκρο θα παίξει ο Κώτσιρας και στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά. Λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο να ξεκινήσει ως αριστερό μπακ τον Ζαρουρί, τότε θα πάρει την θέση του στα εξτρέμ ο Τζούρισιτς ή να αλλάξει το σύστημα σε 3-5-2 και να χρησιμοποιήσει τον Μαροκινό ως φουλ μπακ στα αριστερά.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα επανέλθει στην ενδεκάδα έχοντας δίπλα του πιθανότατα τον Σιώπη, όπως συνέβη και στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, με τον Τσέριν να διεκδικεί την θέση μαζί με τον Έλληνα αμυντικό χαφ. Μπροστά τους θα είναι ο Μπακασέτας.

Στα άκρα της επίθεσης ο Τετέ θα είναι στα δεξιά και ο Ζαρουρί στα αριστερά ενώ στην κορυφή θα ξεκινήσει λογικά ο Σφιντέρσκι, αφού ο Πάντοβιτς είχε τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο.