Λέτο: «Ο Τεττέη θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο αποθέωσε τον Ανδρέα Τεττέη, του ευχήθηκε τα καλύτερα στον Παναθηναϊκό και δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο μετά το ματς με τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε στον Ανδρέα Τεττέη και στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντινός τεχνικός, παράλληλα, είχε κάθε λόγο να νιώθει χαρούμενος και περήφανος για τη μαχητικότητα των παικτών του και την ισοπαλία με 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σεμπάστιαν Λέτο στην Cosmote TV:

Για το ματς: «Είναι ένας πολύ σημαντικός βαθμός. Δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει τι μπορεί να κάνει και σε πολύ μεγάλες ομάδες εδώ. Όπως έχουμε ξαναπεί, η νοοτροπία μας είναι να παίζουμε στο 100% κόντρα σε όλους. Μπορούμε να το καταγράψουμε και σήμερα, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαι περήφανος γι’ αυτούς».

Για το αν πλέον σκέφτεται τα playoffs 5-8: «Όχι. Ο στόχος είναι να παίρνουμε βαθμό ή βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Αν στη συνέχεια αλλάξουν τα βαθμολογικά δεδομένα τότε θα το δούμε.

Για τον Ανδρέα Τεττέη: «Ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Ήμουν μαζί του δύο χρόνια, είναι φίλος μου, ίσως δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Πιστεύω θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό, του εύχομαι τα καλύτερα. Τελείωσε το κεφάλαιο στην Κηφισιά και ξεκινάει ένα νέο. Άνοιγει ένα πάρα πολύ μεγάλο στον Παναθηναϊκό».

Τις ευχές του για τη νέα χρονιά: «Είναι σημαντικό να έχουμε όλοι υγεία. Είχαμε απίστευτη χρονιά, πριν έξι μήνες κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Πρέπει να είναι περήφανη όλη η οικογένεια της Κηφισιάς, κάνουμε βήματα προόδου.