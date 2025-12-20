Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για όσα σημαίνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής στη Τούμπα.

Στο -13 από τον Ολυμπιακό. Στο -12 από την ΑΕΚ, το -10 από τον ΠΑΟΚ και το -3 από την ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, τον Λεβαδειακό. Πριν έρθουν τα Χριστούγεννα. Στο ξεκίνημα του δευτέρου γύρου. Mε ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο. Ποδοσφαιρική κατάθλιψη για έναν σύλλογο που έχει να κατακτήσει τον τίτλο από το 2010 και ο οργανισμός του ζει και αναπνέει για αυτόν.

Ρεαλιστικά και με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι επόμενοι μήνες του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς υπάρχει το Europa League και το Κύπελλο, θα είναι μία υποχρέωση για να μην ολοκληρωτικά διαλύσει την φετινή του σεζόν, μένοντας εκτός play off. Είναι άβολη η συζήτηση, είναι πολύ μακριά από τα όσα πρεσβεύει το Τριφύλλι αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Σκληρή αλλά πραγματικότητα, την οποία εκτός από τις... άπειρες γκέλες των ''πρασίνων'' στη Λίγκα, την έχει επιβάλλει και το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου.

Πως μπορεί να αλλάξει αυτή η κουβέντα; Πως μπορεί να ξεφύγει από την ποδοσφαιρική μιζέρια να διεκδικεί την τέταρτη θέση με τον Λεβαδειακό στα ματς του επόμενου τριμήνου; Μόνο αν πλησιάσει κάποιον ή κάποιους από τους παραδοσιακούς του αντιπάλους, οι οποίοι αυτή την στιγμή έχουν μια κούρσα για τρεις, όσον αφορά το ιερό δισκοπότηρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αυτή την στιγμή, αν υποθέσουμε πως θα πάρει το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός είναι στο -7 από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Την οποία αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής στη Τούμπα. Η αναμέτρηση αυτή, είναι και η τελευταία ζαριά για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, ώστε να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση. Θα πει κάποιος και πολύ σωστά '' για τον Παναθηναϊκό μιλάμε, τι διαφορά έχει το τέταρτος ή τρίτος''. Σε καταστάσεις ακραίες ποδοσφαιρικά, όπως το να είσαι τόσο μακριά από την κορυφή, πρέπει να κοιτάς πάντα να σώσεις ότι σώνεται. Και στο τέλος της ημέρας, αν πάμε στην ουσία των πραγμάτων, σε κάποιες υποθέσεις εργασίας για την τελική κατάταξη σε συνδυασμό με τον Κυπελλούχο, η τέταρτη θέση δίνει εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και η τρίτη για τα play off Europa League. Μεγάλη διαφορά.

Από κει και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείχνει βελτίωση και πρόοδο στην εικόνα του πάνω στο χορτάρι, γιατί το τελευταίο διάστημα προκαλεί μόνο προβληματισμό. Η δημιουργία μίας καλής ομάδας είναι πολύ σημαντική, αλλά η χρονιά τρέχει και είναι απαγορευτικό να μην παλέψει για όσα είναι ακόμη πάνω στο τραπέζι.

Το ματς με τον ΠΑΟΚ είναι δύσκολο, όπως όλα στη Τούμπα. Από την άλλη, όμως, υπάρχει η υποχρέωση, η απαίτηση, το ΠΡΕΠΕΙ, να παρουσιαστεί ένας Παναθηναϊκός που θα έχει αντιληφθεί την σημασία του ματς και θα έχει τον τρόπο να το πάρει. Και για να πάρεις ματς από ομάδα του Λουτσέσκου, δεν μπορείς να έχεις την εικόνα που είχες για παράδειγμα με την ΑΕΚ, με την Πλζεν, με την ΑΕΛ και πάει λέγοντας.

Αυτά τα παιχνίδια θέλουν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, θέλουν τρέλα και ψυχή και φυσικά ατομική ποιότητα, μαζί με ένα συμβατό και αποτελεσματικό σχέδιο του προπονητή...