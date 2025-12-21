Ατάκες για αντιποδόσφαιρο, βέλη κατά διαιτησίας αλλά και αποθέωση του Μεντιλίμπαρ από κόσμο που τον περίμενε είχε το... 3ο ημίχρονο μετά το Ολυμπιακός - Κηφισιά.

Δεν είναι μυστικό πώς στις τάξεις του Ολυμπιακού είχαν τρομερά παράπονα και από την διαιτησία (κάτι που φαινόταν ήδη από την ροή του αγώνα) αλλά και στάθηκαν και στον τρόπο που αντιμετώπισαν το παιχνίδι οι παίκτες της Κηφισιάς . Δεν ήταν μόνο το ζήτημα των καθυστερήσεων, των διαρκών διακοπών αλλά και των στιγμών που έπεφτε κάτω ο γκολκίπερ Ραμίρεζ αλλά και η φάση στο τέλος με τον Μπιανκόν όπου στον πειραϊκό σύλλογο ήταν κατηγορηματικοί ότι ήταν πέναλτι από τον πορτιέρε της Κηφισιάς.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ζουλιάν Μπιανκόν από την πλευρά του στις δηλώσεις του έπειτα από το 1-1 στο Ολυμπιακός - Κηφισιά έκανε λόγο για αντιποδόσφαιρο επί της ουσίας καθώς είπε μεταξύ άλλων: «Όχι δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό. Ήταν έλλειψη σεβασμού (από τους παίκτες της Κηφισιάς). Ήταν πέναλτι στο τέλος όταν ο τερματοφύλακας έρχεται και σε χτυπά με μπουνιά. Ήταν ένα show από τον γκολκίπερ. Ένα show και μία παράσταση από τους παίκτες της Κηφισιάς.

Έπαιζε με 12 παίκτες η Κηφισιά. Ο διαιτητής δεν έκανε τίποτα να αποτρέψει τις καθυστερήσεις. Έκανε πολλά για να βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή ήταν όλοι εναντίον μας. Θα είμαστε εδώ το 2026 να αποδείξουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι».

Στο σκέλος των καθυστερήσεων και του γκολκίπερ της ομάδας των Βορείων Προαστείων στάθηκε και ο ίδιος ο Ισπανός τεχνικός, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ . Στη συνέντευξη Τύπου είπε σχετικά ότι «οι καθυστερήσεις είναι λογικό να επηρεάσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ήταν έξυπνη η Κηφισιά γιατί έκανε καθυστερήσεις με τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να βγει από το γήπεδο και πρέπει να τον περιμένουμε μέχρι να μπει μέσα ο γιατρός και μετά να σηκωθεί ο τερματοφύλακας και ο διαιτητής δεν μπορεί να κάνει κάτι με αυτό. Και 20 λεπτά να είχαμε καθυστερήσεις και 25 λεπτά, πάλι δε θα γινόταν τίποτα γιατί η Κηφισιά και πάλι θα έκανε καθυστερήσεις και έτσι δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο.

Η Κηφισιά ήρθε να κάνει αυτό, τις καθυστερήσεις με τον τερματοφύλακα να κάνει διακοπές για ιατρική βοήθεια. Είσαι αναγκασμένος να τον περιμένεις, είναι φυσιολογικό αυτό να μας δημιουργήσει νευρικότητα, βιασύνη και να μην αποκτάς ρυθμό. Επιμένω όμως στα πρώτα 20 λεπτά δεν ήμασταν καλοί, στη συνέχεια όμως ανεβήκαμε, πιέσαμε αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ. Όσο περνάει ο χρόνος όμως σου δημιουργούνται νεύρα και για αυτό λέμε ότι το παιχνίδι της Κηφισιάς ήταν έξυπνο».

Το πνεύμα και η λογική των παραπάνω δηλώσεων προφανώς ήταν πάνω στο κλίμα στο οποίο βρίσκονταν άπαντες στον Ολυμπιακού και εξού και τα σοβαρά παράπονα προς τον διαιτητή και από τον πάγκο (απ' όπου αποβλήθηκε δεχόμενος κόκκινη ο γυμναστής Χρήστος Μουρίκης) και από τους παίκτες και από τον ίδιο τον αρχηγό της ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσο και ειδικά για τις φορές που βρέθηκε κάτω ο Ραμίρεζ. Ο Βάσκος τεχνικός πάντως μετά τον αγώνα βίωσε την αποθέωση από κόσμο που περίμενε έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη, ο οποίος φώναζε ρυθμικά το όνομά του. Και παρότι ακούστηκαν και κάποιες αποδοκιμασίες (όχι από όλο το γήπεδο αλλά από ένα μέρος του κόσμου) μετά το τέλος του αγώνα (καθότι ότι προηγήθηκε ήταν προς τον διαιτητή και τους παίκτες της Κηφισιά) από την εξέδρα στη συνέχεια όλος ο κόσμος χειροκρότησε τους παίκτες των γηπεδούχων παρά την στεναχώρια του για το 1-1 με την Κηφισιά.