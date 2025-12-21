Μεντιλίμπαρ: «Η Κηφισιά ήρθε για να κάνει καθυστερήσεις με τον τερματοφύλακα να κάνει διακοπές»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά (1-1) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» μετά το 1-1 με την Κηφισιά::

- Ο Ολυμπιακός είχε τις απουσίες των Ελ Καμπί, Ποντένσε και αμφίβολο τον Ζέλσον Μαρτίνς, πόσο επηρέασαν αυτές οι ελλείψεις την ομάδα αλλά και οι πολλές διακοπές του αντιπάλου κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Είναι φυσιολογικό όταν κάποιος δεν κερδίζει να ρίχνουμε το φταίξιμο στους απόντες και να λέμε ότι αν έπαιζαν αυτοί ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Νομίζω δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, στη συνέχεια αλλάξαμε και ήμασταν καλύτεροι και μπήκαμε στην αντίπαλη περιοχή. Μπορούσαμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ με τις ευκαιρίες που είχαμε.

Οι καθυστερήσεις είναι λογικό να επηρεάσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ήταν έξυπνη η Κηφισιά γιατί έκανε καθυστερήσεις με τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να βγει από το γήπεδο και πρέπει να τον περιμένουμε μέχρι να μπει μέσα ο γιατρός και μετά να σηκωθεί ο τερματοφύλακας και ο διαιτητής δεν μπορεί να κάνει κάτι με αυτό. Και 20 λεπτά να είχαμε καθυστερήσεις και 25 λεπτά, πάλι δε θα γινόταν τίποτα γιατί η Κηφισιά και πάλι θα έκανε καθυστερήσεις και έτσι δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο.

- Η χρησιμοποίηση και των δύο επιθετικών στην ενδεκάδα χωρίς τον Ελ Καμπί μήπως είναι ρίσκο; Επίσης στο θέμα των καθυστερήσεων, αυτό που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κάτι άσχημο.

Η αλήθεια είναι πως είχαμε ελλείψεις και όλη την εβδομάδα ο Ποντένσε έλειπε, ενώ και ο Μαρτίνς δεν προπονήθηκε. Πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε με τους δύο επιθετικούς, αυτό δε σημαίνει ότι θα το κάνουμε σε κάθε ματς. Η Κηφισιά ήταν η πρώτη ομάδα που έπαιξε με την άμυνά της ψηλά και μας δυσκόλεψε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ανάλογα με το κάθε ματς θα παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Οι καθυστερήσεις της Κηφισιάς όσες και αν ήταν νομίζεις ότι διορθώνονται με τις καθυστερήσεις στο τέλος, αλλά δεν ισχύει αυτό γιατί και 20 λεπτά να βάλεις καθυστερήσεις πάλι θα κάνει ο αντίπαλος καθυστερήσεις, μπορεί να παίξεις συνολικά 140 λεπτά, αλλά να μην είναι τόσα τα λεπτά που θα έχεις παίξει ποδόσφαιρο. Έτσι όπως το έκανε με τον τερματοφύλακα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ήταν έξυπνοι και πήραν αυτό που ήθελαν.

- Καταλαβαίνουμε αυτό με τις καθυστερήσεις, αλλά τι το διαφορετικό θα μπορούσατε να κάνετε εσείς απέναντι σε αυτό; Έχετε εικόνα για τη φάση του πέναλτι του τερματοφύλακα που χτύπησε τον Μπιανκόν στο πρόσωπο;

Δεν έχω προλάβει να δω το πέναλτι αυτό για να σας πω σίγουρα. Η Κηφισιά ήρθε να κάνει αυτό, τις καθυστερήσεις με τον τερματοφύλακα να κάνει διακοπές για ιατρική βοήθεια. Είσαι αναγκασμένος να τον περιμένεις, είναι φυσιολογικό αυτό να μας δημιουργήσει νευρικότητα, βιασύνη και να μην αποκτάς ρυθμό. Επιμένω όμως στα πρώτα 20 λεπτά δεν ήμασταν καλοί, στη συνέχεια όμως ανεβήκαμε, πιέσαμε αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ. Όσο περνάει ο χρόνος όμως σου δημιουργούνται νεύρα και για αυτό λέμε ότι το παιχνίδι της Κηφισιάς ήταν έξυπνο.