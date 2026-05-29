Κατερίνα Λιόλιου: «Έχω ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ''Νοικιάστηκε''»

Η Κατερίνα Λίολιου μίλησε σε συνέντευξη της για το τραγούδι που για πολλούς φίλους του Ολυμπιακούς έγινε συνώνυμο με την κατάκτηση του Conference League.

Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» μίλησε η γνωστή τραγουδίστριά Κατερίνα Λίολιου όπου και ρωτήθηκε για το τραγούδι «Νοικιάστηκε», το οποίο έγινε viral μετά την κατάκτηση του Conference League του Ολυμπιακού στην «allwyn arena», δύο χρόνια πριν (29/5/2024).

Αρχικά η τραγουδίστρια ανέφερε: «Έχω ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο με το “Νοικιάστηκε”, όχι λόγω Ευρωπαϊκού, πιστεύω οι φίλοι της ΑΕΚ θα κάνουν καιρό να μου μιλήσουν. Το τραγούδι αυτό είναι σημαντική στιγμή γιατί το είχα ντεμάρει λίγο μετά την καραντίνα. Είχα πάει στο στούντιο του Δήμου Αναστασιάδη που μου δειγμάτισε άλλα τραγούδια που δεν μου ταίριαξαν. Κουβέντα στην κουβέντα, του είπα να μου δείξει παλαιότερα τραγούδια μην φύγω έτσι. Μου το έπαιξε, ανατρίχιασα ολόκληρη και του είπα “αυτό θέλω” και ένιωσα ότι ήταν μια επιλογή που μου βγήκε σε καλό».

Ακόμη αναφέρθηκε και στο πως ένιωσε όταν άκουσε φίλους των Ερυθρολεύκων να το τραγουδάνε: «Ήταν πάρα πολύ απρόσμενο όλο αυτό που συνέβη. Το τραγούδι είναι το “Νοικιάστηκε”. Δεν ήμουν στην Ελλάδα εκείνη τη μέρα. Είχα πάει για ένα live στο εξωτερικό. Ήμουν στη Γερμανία για ένα live. Το είδα, όμως, από το κινητό, γιατί όλοι μου οι φίλοι και οι συνεργάτες…Ήταν πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για μένα. Και ήταν σημαντική στιγμή, γιατί πιστεύω ότι μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα με έμαθε από εκείνη τη μέρα».

