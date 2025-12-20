Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Ο ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζει, δεν ανακοίνωσε αποστολή και για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Δικέφαλος θα κλείσει το 2025 με ντέρμπι στην Τούμπα και ο τεχνικός του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει ν' αντιμετωπίσει τα γνωστά προβλήματα. Εκτός για το ματς με το τριφύλλι είναι οι τραυματίες Γιακουμάκης, Πέλκας, Σάστρε, οι οποίοι προπονούνται ατομικά τις τελευταίες μέρες, όπως και οι δύο τραυματίες στόπερ Λόβρεν, Μιχαηλίδης, που κάνουν θεραπείες.

Ο Λουτσέσκου στην τελευταία προπόνηση δούλεψε αρκετά και στις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Πανέτοιμοι για το τελευταίο ντέρμπι της χρονιάς.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας, την τελευταία μάχη της ομάδας για το 2025.

Στην προπόνηση του Σαββάτου (20.12) στη Νέα Μεσημβρία η ομάδα δούλεψε στον τομέα της τακτικής, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις».

Με δεδομένα τα προβλήματα στην άμυνα και την επίθεση τα σενάρια για την ενδεκάδα είναι τα εξής: Στο τέρμα θα είναι ο Παβλένκα, δεξί μπακ ο Κένι, αριστερό ο Μπάμπα και στόπερ οι Κεντζιόρα, Βολιάκο. Το να πάρει τη θέση του Ιταλού κεντρικού αμυντικού ο Θυμιάνης είναι μία πιθανότητα, αλλά δεν είναι το φαβορί.

Στα χαφ ο Μεϊτέ είναι σίγουρος και ο Οζντόεφ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι ο παρτενέρ του. Δεξιά θα παίξει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος τις τελευταίες μέρες γυμνάστηκε κανονικά με την ομάδα και αριστερά ο Τάισον. Σίγουρος είναι και ο Κωνσταντέλιας, ενώ στην κορυφή ο Μύθου είναι και το φαβορί έναντι του Τσάλοφ, ο οποίος φαίνεται ότι μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση.