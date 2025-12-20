ΠΑΟΚ: Σενάριο των Ρώσων για ανταλλαγή Τσάλοφ - Εράκοβιτς
Νέο μεταγραφή σενάριο από τη Ρωσία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κινείται δραστήρια στις μεταγραφές .
Μετά τον Κολομβιανό στόπερ Κέβιν Αντράντε της Μπάλτικα, τώρα ο δημοσιογράφος Βαλερί Καρπόφ, ανέφερε ότι ο ο ΠΑΟΚ πρότεινε στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ανταλλαγή του Φίοντορ Τσάλοφ με τον διεθνή Σέρβο κεντρικό αμυντικό Στραχίνια Εράκοβιτς.
Ο Καρπόφ τονίζει ότι έγινε μόνο προφορική συζήτηση, χωρίς να υπάρξουν έγγραφα κι ότι προς το παρόν η Ζενίτ ελπίζει να πουλήσει τον Εράκοβιτς και ότι ο Τσάλοφ δεν αποτελεί την πρώτη της επιλογή για την επίθεση.
Καταλήγει παράλληλα: «Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο ανταλλαγής δεν μπορεί να αποκλειστεί».
PAOK offered Chalov/Erakovic trade deal— RPL Sky (@RPLNews_eng) December 20, 2025
verbal discussion, no paperwork
For now Zenit hope to sell Erakovic for cash & Chalov isn't their 1st choice in attack
However, such a swap scheme can't be ruled out
(@OnooQ) https://t.co/t8plXCC3N9 pic.twitter.com/c4n161mHtM
Ο Εράκοβιτς γεννήθηκε στις 22/01/2001, στην Μπατάινιτσα της Σερβίας κι έχει ύψος 1,86. Είναι και υπήκοος Αυστραλίας, αφού από εκεί έχει καταγωγή η μητέρα του. Είναι δεξιοπόδαρος και το συμβόλαιό του με τη Ζενίτ έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.
Ο Στραχίνια Εράκοβιτς αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς κεντρικούς αμυντικούς της Σερβίας, με συνεχή παρουσία σε υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.
Τη σεζόν 2019-20 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Γραφικάρ Βελιγραδίου, καταγράφοντας 21 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ, δείχνοντας από νωρίς την ικανότητά του να συνδυάζει αμυντική σταθερότητα και συμμετοχή στο παιχνίδι.
Από το 2020-21 έως το 2022-23 καθιερώθηκε στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, με γεμάτες χρονιές στη Σούπερ Λίγκα Σερβίας, το Κύπελλο, αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τη σεζόν 2022-23 κατέγραψε συνολικά 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 2 γκολ, αποτελώντας βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής.
Το καλοκαίρι του 2023 μεταγράφηκε στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, έναντι 8 εκατ. ευρώ, όπου από την πρώτη χρονιά (2023-24) είχε 37 συμμετοχές σε Πρέμιερ Λιγκ και Κύπελλο. Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε σε 29 αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου, ενώ ήδη στη σεζόν 2025-26 μετρά 19 συμμετοχές και πάνω από 1.200 αγωνιστικά λεπτά.
Στη Ζενίτ έχει κι 6 γκολ.
