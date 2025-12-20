Κόουλμαν: «Κάναμε ίσως το χειρότερο παιχνίδι απ' όταν ήρθα στην ομάδα»

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του Αστέρα AKTOR από τον Άρη στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR έκλεισε το 2025 με την πρώτη του εντός έδρας ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς «πληγώθηκε» από το αυτογκόλ του Ρόμπερτ Ιβάνοφ και έχασε από τον Άρη με 1-0. Ο Κρις Κόουλμαν στις δηλώσεις του στη NOVA στάθηκε στο απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο και έκανε λόγω για το χειρότερο παιχνίδι των Αρκάδων επί ημερών του.

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν

«Το παιχνίδι δεν είχε πολλές ευκαιρίες, ουσιαστικά τρεις εκ των οποίων η μία ήταν το γκολ. Από την ώρα που είμαι εγώ εδώ ίσως ήταν το χειρότερο παιχνίδι.

Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν απογοητευτικοί, στο δεύτερο προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα, αλλά ήταν αργά, αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι. Πρέπει να αλλάξουμε την προσωπικότητά μας στη συνέχεια και γενικά το mentality μας στο πώς πρέπει να ξεκινάμε τα παιχνίδια.

Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να ξεκινάς έτσι γιατί θα τιμωρηθείς. Οι παίκτες στις 9 από τις 10 φορές που είμαι εδώ, έχουν αρχίσει καλά αλλά σήμερα δεν ήμασταν καλά».