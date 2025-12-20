Χιμένεθ: «Η καλύτερη μεταγραφή για εμάς, είναι η επιστροφή των τραυματιών»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του Άρη επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Ο Άρης μετά από δυο αγωνιστικές με μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και μια ήττα από τον ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 0-1. Ο τεχνικός των Θεσσαλονικιών, Μανόλο Χιμένεθ, στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και στάθηκε στην προσμονή του για την επιστροφή των (πολλών) τραυματιών.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

«Μιλούσα με το επιτελείο μου όταν βλέπαμε τον αντίπαλο. Ο Αστέρας είναι μία ομάδα που αγωνίζεται με την ίδια ενδεκάδα για τρεις σερί αγωνιστικές. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Η καλύτερη μεταγραφή για εμάς, είναι η επιστροφή των τραυματιών.

Το δεύτερο βασικό είναι να φέρουμε παίκτες εκεί που δεν έχουμε αρκετές λύσεις. Η βασική ανησυχία και έγνοια είναι να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μία ανταγωνιστική ενδεκάδα».

Για το…δώρο που θέλει για τα Χριστούγεννα: «Αυτό που περιμένω είναι να ενσωματωθούν επιτέλους οι τραυματίες. Φυσικά θα είναι μεγάλο δώρο να φέρει το κλαμπ παίκτες στις θέσεις που έχω υποδείξει.

Για όσους έπαιξαν σήμερα, αξίζουν μεγάλο σεβασμό. Χωρίς τη δυνατότητα να αντικατασταθούν. Πολλοί από αυτούς έπαιζαν εκτός θέσης. Ξέρω ότι σε μερικά παιχνίδια ήμασταν κακοί, ωστόσο αυτή η διακοπή αξίζει στους παίκτες».