Σιλά: «Σας ευχαριστώ όλους κι όλες, μου υπενθυμίσατε ότι δεν είμαι μόνος»

Ο Ισιαγκά Σιλά του Aστέρα Aktor θέλησε να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό του στην δύσκολη αυτή δοκιμασία που περνάει, μετά την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου, Ντουσού Κεϊτά.

Ο αριστερός μπακ των Αρκάδων από την Γουινέα τόνισε πως με τις προσευχές, τα μηνύματα, την παρουσία, τα τηλεφωνήματα, αλλά και τις πράξεις συμπόνοιας του έδειξαν πως δεν είναι μόνος του σ' αυτόν τον γολγοθά που περνάει, τον οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις πιο οδυνηρές περιόδους της ζωής του.

Η ανάρτηση του Σιλά

«Θα ήθελα να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε ολόκληρο τον λαό της Γουινέας, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους του γουινέζικου αθλητισμού, για τη σπουδαία στήριξη που μου προσφέρατε σε μία από τις πιο οδυνηρές περιόδους της ζωής μου: την απώλεια της πολυαγαπημένης μου συζύγου, Ντουσσού Κεϊτά.

Οι προσευχές σας, τα μηνύματά σας, η παρουσία σας, τα τηλεφωνήματά σας και οι πράξεις συμπόνιας αποτέλεσαν ανεκτίμητη παρηγοριά για εμένα και την οικογένειά μου. Μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, μου απλώσατε το χέρι, με παρηγορήσατε και μου υπενθυμίσατε ότι δεν είμαι μόνος.

Σας ευχαριστώ όλους και όλες που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σταθήκατε στο πλευρό μου. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας προστατεύει.

Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη μου σύζυγε Ντουσσού Κεϊτά».