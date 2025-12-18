Μετά την επιστροφή στην Αθήνα και την άδεια των Χριστουγέννων, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ επιστρέφει το βράδυ στην Αθήνα και, μετά την άδεια των Χριστουγέννων που έχει δοθεί στο αγωνιστικό τμήμα, θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ.

Το θέμα της ένταξής του στην ομάδα θεωρείται τυπικό, όπως και η ανακοίνωση από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ για την απόκτησή του και την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας 1,5 έτους.

Με την επιστροφή όλων των ποδοσφαιριστών από την άδεια, στις 29 Δεκεμβρίου, ο 32χρονος Σουηδός φορ θα μπει κανονικά στις προπονήσεις και στο πρόγραμμα της ομάδας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε ξεκάθαρη θέση γύρω από τη μεταγραφή του Γερεμέγεφ, υπερασπιζόμενος την επιλογή του και στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στη χρησιμότητα του παίκτη και στη νοοτροπία του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αδικηθεί στην αξιολόγησή του.

«Όσον αφορά τον Γερεμέγεφ, πιστεύω ότι θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος. Θα προσαρμοστεί όσο περνάει ο καιρός. Είναι αρκετά υποτιμημένος, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό δημιουργούσε πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Είναι μαχητής με καλή νοοτροπία και δίνει τα πάντα είτε παίζει ένα λεπτό είτε ενενήντα. Πιστεύω ότι θα προσφέρει και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, όπως με τον Γιακουμάκη, για τον οποίο στην αρχή δεν είχαν ακουστεί θετικά σχόλια…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την Τετάρτη (17/12) λίγες ώρες πριν ανηφορίσει οριστικά προς Θεσσαλονίκη, ο Γερεμέγεφ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με ανάρτησή του στα social media. Ο Σουηδός φορ, ο οποίος κατέγραψε 60 συμμετοχές με 16 γκολ και 1 ασίστ με τη φανέλα του «τριφυλλιού», έκανε λόγο για ένα κεφάλαιο που κλείνει με υπερηφάνεια, ευχαριστώντας τον σύλλογο, τους συμπαίκτες του, το προσωπικό και τον κόσμο για τη στήριξη που έλαβε.

Ένα αντίο με χαμηλούς τόνους, πριν ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στον ΠΑΟΚ.