Λουτσέσκου για Γερεμέγεφ: «Εξαιρετικά χρήσιμος, υποτιμημένος στον Παναθηναϊκό»

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ βρέθηκε για πρώτη φορά στην Τούμπα, για το ματς ΠΑΟΚ - Μαρκό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου κλήθηκε να σχολιάσει την επικείμενη μεταγραφή του Σουηδού φορ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στη μεταγραφή του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ και υπεραμύνθηκε της απόκτησης του 32χρονου επιθετικού.

Η αναφορά του Ρουμάνου τεχνικού στον Γερεμέγεφ:

«Όσον αφορά τον Γερεμέγεφ, πιστεύω ότι θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος. Θα προσαρμοστεί όσο περνάει ο καιρός. Είναι αρκετά υποτιμημένος, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό δημιουργούσε πολλά προβλήματα στις αντίπαλεςάμυνες. Είναι μαχητής με καλή νοοτροπία και δίνει τα πάντα είτε παίζει ένα λεπτό είτε ενενήντα.

Πιστεύω ότι θα προσφέρει και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, όπως με τον Γιακουμάκη, για τον οποίο στην αρχή δεν είχαν ακουστεί θετικά σχόλια…»

Ο 32χρονος Σουηδός φορ, ο οποίος μέτρησε στο τριφύλλι 60 ματς με 16 γκολ και 1 ασίστ, με ανάρτησή του στα social media είπε αντίο στον Παναθηναϊκό, πριν ανηφορίσει στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γερεμέγεφ: «Η πορεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το προσωπικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τιμή και χαρά για μένα.

Θα θυμάμαι αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη υπερηφάνεια, γιατί ξέρω ότι πάντα έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και προσπάθησα στο έπακρο. Πιστεύω πραγματικά πως όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις κανένα λόγο για μετανιώσεις.

Τέλος, θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Η στήριξή σας και η ώθηση που μου δώσατε όλα αυτά τα χρόνια ήταν συνεχείς· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πολλά για μένα.

Σας ευχαριστώ».