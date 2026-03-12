Παναθηναϊκός κι ΑΕΚ έφεραν χαμόγελα στην Ελλάδα, η οποία είδε την Τσεχία να στραβοπατάει και τις πιθανότητες προσπέρασης για τη 10η θέση της UEFA να εκτοξεύονται!

Ευρωπαϊκή βραδιά με γαλανόλευκο χρώμα! Παναθηναϊκός κι ΑΕΚ πανηγύρισαν σπουδαίες νίκες, έκαναν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά σε Europa και Conference League αντίστοιχα κι έφεραν πολύτιμους βαθμούς για την Ελλάδα στη «μάχη» που δίνει για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Αφού έδωσε το φιλί της ζωής στη χώρα μας προ εβδομάδων με την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, το Τριφύλλι πανηγύρισε ακόμα ένα τεράστιο ευρωπαϊκό αποτέλεσμα με νίκη επί της Μπέτις στο ΟΑΚΑ! Κι αν ο Παναθηναϊκός έκανε βήμα πρόκρισης στο Europa League, η ΑΕΚ έκανε άλμα στο Conference!

Η Ένωση ισοπέδωσε με 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία και μαζί με τη νίκη των Πρασίνων προσέφεραν στην Ελλάδα 800 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, με τη χώρα μας πλέον να πλησιάζει σε απόσταση βολής τη 10η θέση! Την ίδια ώρα άλλωστε η Τσεχία είδε τους δικούς της εκπροσώπους στην Ευρώπη να μην φέρνουν τα ιδεατά αποτελέσματα.

Η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε στην Ολλανδία με 2-1 από την Άλκμααρ, η Σίγκμα Όλομουτς έμεινε στην ισοπαλία κόντρα στη Μάιντζ και οι Τσέχοι είδαν τη χώρα μας να ψαλιδίζει την απόσταση κατά περίπου 50% (600 βαθμοί διαφορά), βάζοντας «φωτιά» στην κούρσα για την πρώτη δεκάδα!

Θυμίζουμε ότι αν η Ελλάδα καταλάβει στο τέλος την 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διοργάνωσης από το μονοπάτι των μην πρωταθλητών.

Ο τρίτος αντίστοιχα θα προκριθεί στον 2ο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League, ενώ πιο ευνοημένος θα είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου που θα περάσει στα play-offs του Europa League.

Βαθμολογία UEFA