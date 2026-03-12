Σε φουλ ρυθμούς οι δύο παίκτες ενόψει Λεβαδειακού, αντίθετα για ακόμα μια ημέρα συνέχισαν με θεραπεία οι Κένι, Γιακουμάκη και Ζίβκοβιτς

Με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Κυριακής (15/3) απέναντι στο Λεβαδειακό συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ το πρωί της Πέμπτης (12/3) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά σε όλους τους τομείς.

Τα θετικά για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ήρθαν από την επιστροφή των Δημήτρη Πέλκα και Γίρι Παβλένκα σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, καθώς οι δύο παίκτες συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής, ενώ στη συνέχεια το βάρος μεταφέρθηκε στην τακτική. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τουρνουά τριών ομάδων, με την ένταση να ανεβαίνει σταδιακά όσο πλησιάζει το παιχνίδι της Κυριακής.

Αντίθετα, εκτός κανονικού προγράμματος παρέμειναν οι Τζόντζο Κένι, Γιώργος Γιακουμάκης και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία και συνεχίζουν την προσπάθεια επιστροφής τους.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα συνεχιστεί την Παρασκευή (13/03) με προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 στη Νέα Μεσημβρία.