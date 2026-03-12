ΠΑΟΚ: Επιστροφές Πέλκα και Παβλένκα στην προπόνηση
Με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Κυριακής (15/3) απέναντι στο Λεβαδειακό συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ το πρωί της Πέμπτης (12/3) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά σε όλους τους τομείς.
Τα θετικά για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ήρθαν από την επιστροφή των Δημήτρη Πέλκα και Γίρι Παβλένκα σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, καθώς οι δύο παίκτες συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας.
#TrainingReport Μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο στη Νέα Μεσημβρία για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου #training #news #PAOK #OurWayMarch 12, 2026
Διαβάστε αναλυτικά εδώ 👇https://t.co/stMvyZd9cl pic.twitter.com/E8UyKmrKCK
Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής, ενώ στη συνέχεια το βάρος μεταφέρθηκε στην τακτική. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τουρνουά τριών ομάδων, με την ένταση να ανεβαίνει σταδιακά όσο πλησιάζει το παιχνίδι της Κυριακής.
Αντίθετα, εκτός κανονικού προγράμματος παρέμειναν οι Τζόντζο Κένι, Γιώργος Γιακουμάκης και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία και συνεχίζουν την προσπάθεια επιστροφής τους.
Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα συνεχιστεί την Παρασκευή (13/03) με προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 στη Νέα Μεσημβρία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.