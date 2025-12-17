Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ βρίσκεται στην Τούμπα για να δει το ματς του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό.

Παρελθόν και τυπικά αποτελεί ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ για τον Παναθηναϊκό και πλέον θα πρέπει να λογίζεται παίκτης του ΠΑΟΚ.

Ο Σουηδός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στον Δικέφαλο και μάλιστα, βρίσκεται στην Τούμπα, για να δει το ματς του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό για το Κύπελλο, παρέα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΠΑΕ Μαρία Γκοντσάρεβα! Στην ίδια σουίτα είναι και ο διεθνής χαφ Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει προπονήσεις και το ίδιο αναμένεται να πράξει ο Γερεμέγεφ, με την υπογραφή του συμβολαίου.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε το διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό.

Με το «τριφύλλι» ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αγωνίστηκε σε 60 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 16 γκολ και μία ασίστ. Ήταν ο άνθρωπος που έμπαινε ως αλλαγή και... καθάριζε τα παιχνίδια και αυτός ήταν και ο λόγος που αγαπήθηκε από τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη λύση του συμβολαίου:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μετά από ένα εξάμηνο δανεισμό στον Λεβαδειακό, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό.

Κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του».

Ο 32χρονος Σουηδός φορ αποχαιρέτησε κι αυτός με ανάρτησή του τον Παναθηναϊκό: Αναλυτικά όσα έγραψε: «Η πορεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το προσωπικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τιμή και χαρά για μένα.

Θα θυμάμαι αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη υπερηφάνεια, γιατί ξέρω ότι πάντα έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και προσπάθησα στο έπακρο. Πιστεύω πραγματικά πως όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις κανένα λόγο για μετανιώσεις.

Τέλος, θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Η στήριξή σας και η ώθηση που μου δώσατε όλα αυτά τα χρόνια ήταν συνεχείς· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πολλά για μένα.

Σας ευχαριστώ».