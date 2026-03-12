Οι όροι χρήσης από τον ΠΑΟΚ, οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο Καυτανζόγλειο Στάδιο και το ενδεχόμενο οριστικής μετακόμισης ενόψει του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

Η συμφωνία για την παραχώρηση χρήσης του Καυτανζογλείου Σταδίου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα σε μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με το μεγάλο έργο της ανακατασκευής του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

Η υπογραφή της σύμβασης παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δημιουργεί πλέον το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιστορικό στάδιο της Θεσσαλονίκης, όποτε το κρίνει απαραίτητο και όχι από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όπως κακώς πιθανολογούν αρκετοί.

Το συμφωνητικό που υπεγράφη προβλέπει αναλυτικά τους όρους χρήσης του σταδίου, αλλά και τις υποχρεώσεις των δύο πλευρών. Παράλληλα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για τις παρεμβάσεις και τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου το Καυτανζόγλειο να προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχει ο «Δικέφαλος», τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εργασίες αυτές θεωρούνται απαραίτητες για να ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους οι όροι της συμφωνίας και να μπορεί το Στάδιο να λειτουργήσει ως έδρα της ομάδας, εφόσον και όταν απαιτηθεί.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας υπάρχει πρόβλεψη όχι μόνο για περιστασιακή χρήση του σταδίου, αλλά και για την πιθανότητα οριστικής μετακίνησης του ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο κατά τη διάρκεια των έργων που θα πραγματοποιηθούν στο γήπεδο της Τούμπας.

Σε αυτή τη φάση δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα γίνει η μετακόμιση, ωστόσο το γεγονός ότι πλέον υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο θεωρείται σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη Μικράς Ασίας εκτιμούν πως η σημερινή εξέλιξη «αποδεικνύει τη διάθεση συνεργασίας που υπάρχει από την πλευρά της Πολιτείας», με την προσδοκία ότι τα επόμενα στάδια της διαδικασίας θα προχωρήσουν γρήγορα, ώστε το Καυτανζόγλειο να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη Νέα Τούμπα.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει πόσο γρήγορα μπορούν να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε το ιστορικό στάδιο της Θεσσαλονίκης να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ όταν και αν χρειαστεί.