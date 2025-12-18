Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Τσέριν, εξετάσεις για Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Σε εξετάσεις θα υποβληθούν οι Σφιβντέρσκι και Πάντοβιτς. Ξεπέρασε την ίωση και προπονήθηκε κανονικά ο Τσέριν.

Την επομένη της νίκης με 2-1 επί της Καβάλας στο Κύπελλο Ελλάδος, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί για να ξεκινήσουν την μίνι προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, την τελευταία πριν την έλευση του νέου έτους.

Οι Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς αναμένεται να υποβληθούν σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί τα ακριβή τους προβλήματα και το μέγεθος αυτών. Όσοι έπαιξαν περισσότερο από ένα ημίχρονο στον αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα, έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκε και ο Τσέριν, που ξεπέρασε την ίωση η οποία τον ταλαιπωρούσε. Ατομικό έκανε ο Πελίστρι, θεραπεία ο Κυριακόπουλος, εκτός με ίωση έμεινε ο Τουμπά ενώ απουσίασαν φυσικά και οι Ντέσερς και Λαφόν, που βρίσκονται στο Copa Africa.