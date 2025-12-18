Το ματς με την Καβάλα, που ήταν για πολλούς η τελευταία ευκαιρία και η αξιολόγηση που έπεται από τον Ράφα Μπενίτεθ με στόχο την εκκαθάριση του ρόστερ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (17/12) της Καβάλας με 2-1 και κατόρθωσε έτσι να τερματίσει στην πρώτη τετράδα του Κυπέλλου Ελλάδος παίρνοντας την απευθείας πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» έπαιξαν για ακόμη μία φορά με πολλές αλλαγές σε αγώνα για τον θεσμό του Κυπέλλου, με τον Ράφα Μπενίτεθ να παρουσιάζει μία ενδεκάδα που στην ουσία δεν είχε κανέναν ενδεκαδάτο ποδοσφαιριστή.

Αφενός ο Ισπανός τεχνικός ήθελε να ξεκουράσει όλους τους παίκτες που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στο ματς της Τούμπας, το οποίο είναι το τελευταίο πριν το διάλειμμα των εορτών και το «τριφύλλι» θέλει όσο τίποτε άλλο ένα καλό αποτέλεσμα για να πάει με όσο μεγαλύτερη ηρεμία γίνεται στην διακοπή. Αφετέρου ήθελε να δώσει μία ευκαιρία ακόμη σε κάποιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή υπό αξιολόγηση για το αν αξίζουν να παραμείνουν στο ρόστερ.

Και η αλήθεια είναι πως με εξαίρεση τον Ταμπόρδα, τον ορεξάτο, αλλά μη αποτελεσματικό Μπόκο και τον Μλαντένοβιτς, που είδε την καλή του παρουσία να «βεβηλώνεται» από το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε, οι υπόλοιποι δεν πήραν καλό βαθμό στο χθεσινό παιχνίδι, έχοντας πάντα το ελαφρυντικό την έλλειψη χημείας, που υπήρχε στο αρχικό σχήμα.

Μετά την αξιολόγηση, ώρα για την αποσυμφόρηση

Ο Ράφα Μπενίτεθ από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να χρησιμοποιήσει όλο το ρόστερ δίνοντας ευκαιρίες σχεδόν σε όλους, αφού πρώτον δεν είχε την δυνατότητα για αλλαγές μέχρι να έρθει ο Γενάρης και δεύτερον ήθελε να δει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τους παίκτες του ρόστερ του, ώστε να μπορεί στην συνέχεια να φτάσει με ασφάλεια σε συμπεράσματα σχετικά με το ποιοι αξίζουν να μείνουν σ' αυτό και ποιοι όχι, αλλά και σχετικά με τις μεταγραφικές ανάγκες του κλαμπ ενόψει του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου.

Πέραν από τις όποιες προσθήκες γίνουν το επόμενο διάστημα, αυτό που έχει ανάγκη το ρόστερ των «πρασίνων» είναι το ξεσκαρτάρισμα, αφού πολλές φορές ο Ισπανός τεχνικός έχει υπογραμμίσει πως η πολυκοσμία που υπάρχει αυτή τη στιγμή σ' αυτό του προκαλεί πρόβλημα στην καθημερινότητα των προπονήσεων και όχι μόνο.

Αυτή τη στιγμή το «τριφύλλι» διαθέτει ένα ρόστερ που αριθμεί 34 ποδοσφαιριστές, Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι αυτοί να πρέπει να κάνουν όλοι μαζί προπόνηση. Διπλό παίζεις κι έχεις έξω 12 παίκτες. Ο 65χρονος τεχνικός θέλει το νούμερο αυτό να πάει στους 27-28 παίκτες. Η θέση που αδειάζει η αποχώρηση του Γερεμέγεφ θα καλυφθεί από τον ερχομό του Τεττέη ενώ αναμένεται να γίνουν ακόμη 3-4 προσθήκες με τα τωρινά δεδομένα.

Επομένως τα «κοψίματα» που πρέπει να γίνουν ώστε να φτάσει το ρόστερ σ' έναν αριθμό που θεωρεί ο Μπενίτεθ ως λειτουργικό είναι αρκετά. Είναι όμως μία συνθήκη απαραίτητη να δημιουργηθεί προκειμένου να ανέβει κι άλλο η ποιοτική στάθμη των προπονήσεων, αλλά και σ' ένα δεύτερο επίπεδο, να μην επιβαρύνεται η ομάδα με συμβόλαια παικτών, οι οποίοι δεν μπορούν να την βοηθήσουν.

Κάποια ονόματα ποδοσφαιριστών που θα ακολουθήσουν τον δρόμο που χάραξε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έχουν ήδη στην ουσία γίνει γνωστά. Οι Μαξ και Ταβάρες είναι οι μόνοι παίκτες που δεν έχουν πάρει λεπτό συμμετοχής, οπότε είναι ξεκάθαρο προς τα που οδεύει η κατάσταση με κείνους. Μένει να φανεί από τις αποφάσεις που θα πάρει ο Μπενίτεθ ποιοι άλλοι δεν μπόρεσαν να τον πείσουν και θα ακολουθήσουν κι εκείνοι το «μονοπάτι» της αποχώρησης.

Φυσικά για να συμβεί αυτό χρειάζεται αρκετή δουλειά και από τους Κοτσόλη και Κορόνα, αφού πρόκειται για παίκτες που έχουν συμβόλαια και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου, οπότε θα ήταν καλό, σε όποιες περιπτώσεις απ' αυτές γίνεται, να αποκομίσει η ομάδα και κάποιο όφελος και να μην πληρώνει απλώς αποζημιώσεις και να λύνει συμβόλαια.