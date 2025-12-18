Η υπέροχη έκπληξη του Τεττέη σε χειρουργημένο παιδί που τον είχε ίνδαλμα

Ο Ανδρέας Τεττέη προέβη σε μία υπέροχη χειρονομία εκπληρώνοντας μία επιθυμία ενός παιδιού που έκανε μία χειρουργική επέμβαση.

Ο Ανδρέας Τεττέη δεν έχει ξεχωρίσει στα γήπεδα της Stoiximan Superleague μόνο για το ταλέντο του και τις επιδόσεις του πάνω στο χορτάρι, αλλά για τον χαρακτήρα και το ήθος του. Πρόσφατα μάλιστα βραβεύτηκε και από την FIFPRO με τίτλο «Player Activism» για την δράση του κατά του ρατσισμού.

Πρόσφατα έκανε άλλη μία ενέργεια άξια συγχαρητηρίων, η οποία μπορεί να φαντάζει ως κάτι απλό, όμως για το παιδάκι, που ήταν αποδέκτης της κίνησης αυτής, ήταν ένα μικρό όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ο επιθετικός της Κηφισιάς δέχθηκε μία πρόσκληση από έναν γιατρό σε μία κλινική του οποίου έχει υπάρξει ασθενής, ο οποίος του ζήτησε να έρθει να επισκεφθεί ένα μικρό παιδί, που μόλις είχε χειρουργηθεί.

Ο 12χρονος Αλέξανδρός, που υπέστη χόνδρινη βλάβη του έξω μηριαίου κονδύνου στο πλαίσιο επεισοδίου υπεξαρθρήματος της επιγονατίδας κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του, όταν είδε το είδωλό του μπροστά του.

Ο Τεττέη του έδωσε μία υπογεγραμμένη μπάλα και του ευχήθηκε περαστικά βγάζοντας και την απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία δίνοντάς τεράστια χαρά στο μικρό αυτό παιδί, που στάθηκε τόσο άτυχο. Την ιστορία μοιράστηκε ο ίδιος ο γιατρός στα social media της κλινικής.