Οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ παρέδωσαν το βραβείο Player Activism της FIFPRO στον διεθνή επιθετικό της Κηφισιάς, Ανδρέα Τεττέη.

Ο Ανδρέας Τεττέη είχε σπουδαία τιμητική διάκριση από τη FIFPRO, καθώς από το 2008 που θεσπίστηκαν τα Merit Awards έγινε ο πρώτος Έλληνας που βραβεύτηκε. Θυμίζουμε πως ο διεθνής φορ της Κηφισιάς κέρδισε το Player Activism, για τη δράση του στη «μάχη» κατά του ρατσισμού.

Οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ παρέλαβαν το βραβείο στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO και το παρέδωσαν στον 24χρονο επιθετικό πριν την προπόνηση της Τετάρτης (26/11) στην Καισαριανή.

Η ενημέρωση της Κηφισιάς

H ανάρτηση του ΠΣΑΠΠ

Συγχαρητήρια».