Το τέλος της συνεργασίας με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ευχαριστώντας τον Σουηδό επιθετικό για την προσφορά του.

Και τυπικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο Σουηδός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ με τους «πράσινους» να τον ευχαριστούν για την προσφορά του στο «τριφύλλι».

Με το «τριφύλλι» ο Αλεξάντερ Γερεμέγφ αγωνίστηκε σε 60 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 16 γκολ και μία ασίστ. Ήταν ο άνθρωπος που έμπαινε ως αλλαγή και... καθάριζε τα παιχνίδια και αυτός; ήταν και ο λόγος που αγαπήθηκε από τον κόσμο της ομάδας. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μετά από ένα εξάμηνο δανεισμό στον Λεβαδειακό, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό.

Κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του».

Νωρίτερα και ο 32χρονος Σουηδός φορ αποχαιρέτησε με ανάρτησή του τον Παναθηναϊκό: Αναλυτικά όσα έγραψε: «Η πορεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το προσωπικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τιμή και χαρά για μένα.

Θα θυμάμαι αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη υπερηφάνεια, γιατί ξέρω ότι πάντα έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και προσπάθησα στο έπακρο. Πιστεύω πραγματικά πως όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις κανένα λόγο για μετανιώσεις.

Τέλος, θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Η στήριξή σας και η ώθηση που μου δώσατε όλα αυτά τα χρόνια ήταν συνεχείς· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πολλά για μένα.

Σας ευχαριστώ».