Ταμπόρδα: «Δύσκολη η προσαρμογή, με υποδέχθηκαν πολύ καλά στον Παναθηναϊκό»

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα στάθηκε στο πόσο καλά του έχουν φερθεί στον Παναθηναϊκό και επισήμανε πως ήταν δύσκολη η προσαρμογή του καθώς ήρθε από άλλη ήπειρο.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Καβάλας και τερμάτισε στην τετράδα της League Phase του Κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πράσινους» ήταν ο Βιθέντε Ταμπόρδα που πέτυχε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «πρασίνων».

Ο Αργεντινός επιθετικός μιλώντας μετά το ματς στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είναι πολύ σημαντική διοργάνωση, είμαστε ο Παναθηναϊκός, μια μεγάλη ομάδα, προχωράμε και στις τρεις διοργανώσεις, πήγαν καλά τα πράγματα σήμερα παίξαμε με ένταση. Έχουμε δύσκολο ματς την Κυριακή και θα παίξουμε με την ίδια και περισσότερη ένταση.

Για την προσαρμογή του: «Πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή, από μία άλλη ήπειρο στην Ελλάδα. Με υποδέχθηκαν πολύ καλά. Δύσκολη η προσαρμογή, ήθελα τον χρόνο μου για να προσαρμοστώ. Σήμερα είχα τον χρόνο μου, σκόραρα και ένα γκολ, τι άλλο να ζητήσει κανείς;»