Αναστασίου: «Είναι ανοιχτό το θέμα του Τσάβες, δεν εξαρτάται από εμάς»

Η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου μετά το ματς του Παναιτωλικού με την ΑΕΚ και η αναφορά στην υπόθεση Τσάβες.

Ο Παναιτωλικός στο τελευταίο του παιχνίδι στο Αγρίνιο για το 2025 ηττήθηκε από την ΑΕΚ με το ευρύ 5-0. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο προπονητής των Αγρινιωτών, Γιάννης Αναστασίου, μίλησε για το αποτέλεσμα, τους τραυματισμούς και την υπόθεση του Λούκας Τσάβες, την οποία χαρακτήρισε ανοιχτή.

Η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου

«Το να αναλύσω το παιχνίδι με αυτό το σκορ είναι άτοπο. Δικαιούνται τα παιδιά να κάνουν ένα κακό ματς. Ήταν κακό ματς από όλη την ομάδα. Είχαμε ως πλάνο να παίξουμε από τα πλάγια. Όσες φορές το κάναμε φτάναμε στην περιοχή της ΑΕΚ, όσες φορές χάναμε την μπάλα στο κέντρο, η ΑΕΚ έφτανε στην περιοχή μας. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε με δύο αμυντικά χαφ, είχαμε περισσότερη διάθεση αλλά στις μεταβάσεις ήμασταν ευάλωτοι, δεν είχαμε ισορροπία στο κέντρο. Όταν παίζεις με αυτές τις ομάδες ξέρεις ότι θα σε τιμωρήσουν. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη, αλλά δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό το ματς».

Για τους πολλούς τραυματισμούς που έχει βγάλει η ομάδα τόνισε:

«Είναι θέμα που το κοιτάζουμε. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Αν δούμε συγκεκριμένους τραυματισμούς μπορούμε να πούμε ότι κάτι κάνουμε λάθος. Οι τραυματισμοί είναι σε διάφορα σημεία. Σίγουρα έχει να κάνει και με την ένταση. Θέλει περισσότερη διαχείριση από τον καθέναν. Όταν τα παιδιά νιώθουν κάτι πρέπει να ενημερώνουν. Όπως έκανε ο Μπουχαλάκης σήμερα. Πολλοί δεν το κάνουν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να τους χάνει η ομάδα. Προσπαθούμε με την επικοινωνία, αλλά αυτό έγκειται στον κάθε αθλητή. Πολλές φορές το αφήνουν, με αποτέλεσμα το κάθε πρόβλημα να μεγαλώνει και να φέρνει τραυματισμούς».

Αναφορικά με την μεταγραφική ενίσχυση σχολίασε:

«Νομίζω ότι χρειάζεται βάθος η ομάδα. Δεν έχουμε βάθος. Είναι και θέμα στη συνέπεια των πραγμάτων στο παιχνίδι. Γίνονται συζητήσεις. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του Τσάβες. Μίνιμουμ θα είναι τρεις, συν ένας, ανάλογα το τι θα γίνει με τον Λούκας. Θέλουμε προσθήκες για να γίνουμε καλύτεροι. Όχι απλά για να κάνουμε».

Τέλος, σε ότι αφορά το θέμα του Τσάβες, ανέφερε:

«Δεν κατάλαβα προς τι αυτό το αποχαιρετιστήριο (σ.σ. από τον κόσμο) σήμερα. Είναι ανοικτό ακόμα του Λούκας. Δεν εξαρτάται τόσο πολύ από εμάς. Ότι ήταν να γίνει από τον Παναιτωλικό έχει γίνει και με το παραπάνω. Πλέον το πράγμα είναι στην ομάδα του παίκτη. Καλό είναι να ξεκαθαρίσει γρήγορα».