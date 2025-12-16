Επικριτικός ο Ντέμης με Τζήλο: «Ήταν αδικαιολόγητο αυτό - Δεν μας ενδιαφέρει τι θα σφύριζε εκείνος αν ήταν διαιτητής»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης εξήγησε πως θεωρεί λάθος την στάση του VAR Τζήλου στον αγώνα του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε στην εκπομπή του «Monday FC» στην NOVA την απόφαση του VAR της αναμέτρησης του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ, Θανάση Τζήλου να καλέσει τον διαιτητή Αλέξανδρο Τσακαλίδη για να τσεκάρει στην οθόνη την φάση που ο Ντεσπόντοφ ζήτησε πέναλτι ενώ ο ρέφερε της αναμέτρησης τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής ήταν αρκετά αιχμηρός λέγοντας πως είναι αδικαιολόγητη η απόφασή του, αφού πρόκειται για μία καθαρή φάση, που ο διαιτητής είχε δίκιο και δεν γίνεται εκείνος που είναι μπροστά σε οθόνες να θεωρεί πως έπρεπε ο ρέφερι να δει ξανά την φάση αυτή, στην ουσία υπονοώντας πως είναι πέναλτι.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντέμης Νικολαΐδης

«Δεύτερη φορά το βλέπω αυτό. Ο κύριος που είναι στο VAR δεν μας ενδιαφέρει τι θα σφύριζε σε μία φάση. Άλλος διαιτητής αφήνω παραπάνω το παιχνίδι άλλος λιγότερο σωστά;

Δεν μπορεί δύο διαιτητές να σφυρίζουν ακριβώς το ίδιο. Έχουν διαφορετικό στυλ. Κάποιος σφυρίζει με το παραμικρό, κάποιος πιο λίγο. Άλλος αφήνει πλεονέκτημα, άλλος όχι. Δεν μπορεί επειδή αυτός θα το έδινε πέναλτι να τον φωνάξει. Για να φωνάξει τον διαιτητή πάει να πει πως έχει δει ένα πολύ σοβαρό λάθος και τον φωνάζει να το διορθώσει.

Στην προκειμένη φάση ο διαιτητής κάνει το σωστό. Δείχνει κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Ντεσπόντοφ. Είναι δυνατόν το VAR να τον φωνάζει; Το έχω ξαναδεί και στο Λεβδαειακός-ΠΑΟΚ με τον Σιδηρόπουλο, που πάλι δεν άλλαξε απόφαση. Για μένα αυτό είναι αδικαιολόγητο. Δεν μπορεί ο Τζήλος να φωνάζει τον διαιτητή και να του λέει επί της ουσίας πως είναι πέναλτι».