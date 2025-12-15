Πρώην προπονητής του Ατρόμητου τιμωρήθηκε με 4 αγωνιστικές για καβγά με συνάδελφό του!

Ο άλλοτε τεχνικός της ομάδας του Περιστερίου δέχθηκε ποινή 4 αγωνιστικών, εξαιτίας τσακωμού με... συνάδελφό του!

Τη σεζόν 2023-2024 ο Σάσα Ίλιτς πέρασε από τα μέρη μας, καθώς βρέθηκε στο «τιμόνι» του Ατρομήτου για 28 επίσημους αγώνες, στους οποίους κατέγραψε 10 νίκες, 11 ισοπαλίες και 7 ήττες, πριν αποχωρήσει τον Μάϊο (2024) για τη Ρωσία και τη Νίζνι Νόβγκοροντ.

Πλέον, βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν, ως τεχνικός της Σαμκαγίτ, η οποία διεκδικεί θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο για την ερχόμενη σεζόν, ούσα στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -1 από την πρώτη τριάδα.

Ωστόσο, ο άλλοτε θρυλικός άσος της Παρτιζάν το παράκανε λίγο στην πρόσφατη νίκη επί της Σαμακχί (2:1) Μετά το γκολ της ισοφάρισης, υπήρξε ένα περιστατικό στον περιορισμένο χώρο των προπονητών, κατά το οποίο ο Ίλιτς και ο αντίπαλος κόουτς, Αϊχάν Αμπάσοφ διαπληκτίστηκαν.

Αποτέλεσμα ήταν ο Ίλιτς να αποβληθεί από τον διαιτητή με κόκκινη κάρτα, η οποία οδήγησε σε αποκλεισμό τεσσάρων αγώνων. Ο σύλλογος βέβαια έχει καταθέσει ένσταση, θεωρώντας αυστηρή την απόφαση, ενώ υπάρχει και πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

«Είναι δικό μου λάθος. Ζητώ συγγνώμη από τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τα συναισθήματα είναι τεράστια, αλλά αυτό το περιστατικό δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Ως πρώην ποδοσφαιριστής, καταλαβαίνω την ένταση στο γήπεδο. Η χειρονομία που έκανα δεν στρεφόταν άμεσα εναντίον κανενός. Δυστυχώς, τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 47χρονος.