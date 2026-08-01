Εφόσον επικυρωθεί η συμφωνία του Άρη με τον Ράφα Μιρ αυτομάτως θα αυξηθούν σε τέσσερις οι σέντερ φορ και η πώληση του Λορέν Μορόν θα γίνει αναγκαιότητα.

Πρόθεση πώλησης του Λορέν Μορόν υπάρχει από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά οι κρούσεις που δέχθηκε ο Άρης απείχαν αρκετά από τις οικονομικές προσδοκίες του. Προφανώς αυτές ήταν χαμηλότερες των 6 εκατ. ευρώ καθώς τόσο τον είχαν αξιολογήσει οι «κίτρινοι» το καλοκαίρι του 2024. Η αγοραστική αξία του Ισπανού διατηρήθηκε σε καλό επίπεδο έναν χρόνο αργότερα, δεν ισχύει όμως το ίδιο στην παρούσα στιγμή κι έπειτα από την απογοητευτική σεζόν που πραγματοποίησε πέρυσι. Κατά συνέπεια, διαμορφώθηκαν αναλόγως και οι απαιτήσεις του Άρη σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι ο Μορόν έχει υψηλότατο συμβόλαιο και ταυτοχρόνως δείχνει να έρχεται «τρίτος» στην ιεραρχία. Εφόσον επικυρωθεί η συμφωνία με τον Ράφα Μιρ, θα γίνει ο τέταρτος σέντερ φορ της ομάδας!

Το τελευταίο δεν έχει σχέση με τη μη χρησιμοποίησή του στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τη Μόντσα καθώς ο Ισπανός αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και αποφασίστηκε η προστασία του. Γενικώς όμως, στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Λορέν Μορόν δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά έρχεται πίσω από τους Τίνο Καντεβέρε, Κριστιάν Κουαμέ διότι οι δύο τελευταίοι έχουν καλύτερη ανταπόκριση στο τακτικό πλάνο του έμπειρου τεχνικού. Δεν διαθέτουν την ικανότητα του Μορόν στο σκοράρισμα, αλλά ανταποκρίνονται στις καταστάσεις πίεσης αλλά και στην κάλυψη χώρων στο γήπεδο.

Τα πράγματα για τον έμπειρο επιθετικό θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα αν επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Ράφα Μιρ. Ο 29χρονος φορ αναμένεται τη Δευτέρα (3/8) στη Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωση των επαφών και την υπογραφή συμβολαίου καθώς οι «κίτρινοι» δείχνουν πολύ ξεκάθαρα ότι εστιάζουν στο ποδοσφαιρικό κομμάτι αφαιρώντας από την εξίσωση το αντίστοιχο της πρωτόδικης καταδίκης του παίκτη με φυλάκιση 8.5 ετών για σεξουαλική κακοποίηση.

Εφόσον «τελειώσει» η υπόθεση του Μιρ, η πώληση του Μορόν θα εξελιχθεί σε ανάγκη τόσο προς εξυπηρέτηση των αγωνιστικών ισορροπιών όσο και για οικονομικούς λόγους. Υπό την έννοια ότι ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια να έχει στον πάγκο ή και στην κερκίδα ένα συμβόλαιο αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι στο προηγούμενο διάστημα έγιναν συζητήσεις με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή οι οποίες οδήγησαν σε αναδιαμόρφωση του πλάνου των απαιτήσεων σε περίπτωση πώλησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η ερχόμενη εβδομάδα κρίνεται καταλυτική.

Βέβαια, το ζήτημα δεν είναι μόνο το ποσό που αξιώνει ο Άρης αλλά και οι προϋποθέσεις που έχει θέσει ο αθλητής καθώς στο πρόσφατο παρελθόν είχε απορρίψει την προοπτική μετακόμισης σε χώρες όπως τα Εμιράτα. Μέσω ενός όρου (σ. σ. είσπραξη του 20% του ποσού εφόσον πουληθεί με τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ), ο Άρης είχε επιχειρήσει να δελεάσει τον Μορόν, πλέον όμως ποσό σαν κι αυτό δεν υπάρχει στο τραπέζι.