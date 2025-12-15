Ο Ντέμης Νικολαϊδης χαρακτήρισε κακή τη διαιτησία του Γερμανού Σβεν Γιαμπλόνσκι στο ματς του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Ο Ντέμης Νικολαϊδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova αναφέρθηκε στη διαιτησία του αγώνα Άρης - Ολυμπιακός.

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος τόνισε ότι ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι έδειχνε να κάνει αγγαρεία. Θυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες είχαν έντονα παράπονα και μετά το ματς υπήρξε διαρροή για τη διαιτησία.

Αναλυτικά το σχόλιό του: «Δεν υπήρχε ο διαιτητής.

Έκανε αγγαρεία. Σε μερικές φάσεις σφύριζε από 50 μέτρα μακριά. Είχε ένα τετράγωνο στο κέντρο, μόνο εκεί έκανε κίνηση. Δεν ήταν καλός διαιτητής. Δεν το απόλαυσε το ματς. Ήταν "να τελειώνουμε να φύγουμε από εδώ".

Τον πατάει τον Τσικίνιο ο Μόντσου, κάνει ότι το βλέπει και αφήνει πλεονέκτημα. Πώς να το αφήσεις, ενώ το φάουλ είναι έξω από την περιοχή και η μπάλα πάει στον έξω δεξιά. Αφήνεις πλεονέκτημα όταν η μπάλα πάει κάπου καλύτερα.

Δεν θα έκανε με το χέρι παίξτε, αν δεν ήταν φάουλ. Εχω την εντύπωση ότι και στην πρώτη κόκκινη του είπαν στο αυτί. Σφύριξε, έκανε βόλτες και μετά του το είπαν. Αυτό ήταν φάουλ για κάρτα άμεσα. Αυτός έκανε βόλτες».