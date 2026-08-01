Στην Ελλάδα θα γίνουν οι τελικές συζητήσεις του Άρη με τον Ράφα Μιρ καθώς ο Ισπανός επιθετικός αναμένεται τη Δευτέρα (3/8).

Ο Άρης περιμένει τον Ράφα Μιρ για τις τελικές διαπραγματεύσεις μαζί του καθώς οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο για συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων. Αυτό αποκάλυψαν οι Ισπανοί, δεν επιβεβαίωσε μεν ο Άρης αλλά σήμερα (1/8) οι «κίτρινοι» επιβεβαίωσαν την άφιξη του 29χρονου επιθετικού στην Ελλάδα για την προσεχή Δευτέρα (3/8). Κατά τους Ισπανούς, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών χρονολογούνται πριν από τουλάχιστον έναν μήνα αλλά ο Μιρ περίμενε την εξασφάλιση άδειας εξόδου από τη χώρα του.

Ο Ράφα Μιρ καταδικάστηκε πρωτόδικα – από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαλένθια – σε φυλάκιση 8.5 ετών για σεξουαλική κακοποίηση για συμβάν που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024. Η νομική υπηρεσία του Ράφα Μιρ κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης και καθώς έγινε δεκτό το αίτημα της (υπό την προϋπόθεση εμφάνισης του παίκτη στο ισπανικό προξενείο της χώρας στην οποία θα βρίσκεται, αυτομάτως απέκτησε τη δυνατότητα ταξιδιού στην Ελλάδα. Στην ποδοσφαιρική καριέρα του, ο Μιρ πέρυσι σημείωσε οκτώ γκολ σε 27 συμμετοχές με την Έλτσε στη La Liga, προηγήθηκε ο δανεισμός του στη Βαλένθια και τα περισσότερα παιχνίδια του στην ισπανική Λίγκα τα έκανε με τη Σεβίλλη με απολογισμό τα 24 τέρματα σε 105 αγώνες. Σπουδαία χρονιά είχε κάνει στην Ουέσκα με 25 γκολ σε 57 αγώνες.