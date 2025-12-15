Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την επιστροφή του Βέλγου επιθετικού, Άαρον Ισέκα, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 1,5 έτους.

Όπως αναμενόταν, ο Άαρον Ισέκα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΟΦΗ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Βέλγος επιθετικός έπειτα από περίπου 15 μήνες επέστρεψε στο Ηράκλειο, καθώς αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές του εξετάσεις έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 28χρονος επιθετικός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ομίλου και το πρώτο οκτάμηνο του 2024, έχοντας 16 ματς και 5 γκολ, είχε αποκτηθεί από τον ΟΦΗ τον Γενάρη του 2024 από την Μπάρνσλι, αντί 100.000 ευρώ και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους πουλήθηκε στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, για ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε πως εντός της ημέρας ο Αχιλλέας Πούγγουρας θα περάσει ιατρικές εξετάσεις κι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 1,5 έτους και θα γίνει η δεύτερη χειμερινή προσθήκη μετά τον Ισέκα.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Aaron Leya Iseka, με τον Βέλγο να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας διάρκειας 1,5 έτους.

Ο 28χρονος επιθετικός ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του στα ασπρόμαυρα, καθώς φόρεσε τα χρώματα της ομάδας μας από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν αποχώρησε για λογαριασμό της CSKA Sofia (22 συμμετοχές).

Γεννήθηκε στο Βέλγιο στις 15 Νοεμβρίου 1997 και προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Anderlecht, με την U19 της οποίας αγωνίστηκε στο UEFA Youth League, ενώ μετρά 19 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα σε εγχώριες διοργανώσεις και στο UEFA Europa League, ενώ έχει χριστεί διεθνής με την U21 του Βελγίου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις Marseille (9 συμμετοχές), Zulte Waregem (32 συμμετοχές), Toulouse (57 συμμετοχές), FC Metz (24 συμμετοχές), Barnsley (27 συμμετοχές), Adanaspor (10 συμμετοχές) & Tuzlaspor (11 συμμετοχές), Hapoel Hadera (2 συμμετοχές).

Aaron καλώς ήρθες και πάλι στον ΟΦΗ!».