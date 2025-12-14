Ο Αχιλλέας Πούγγουρας αναμένεται να φτάσει στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στον ΟΦΗ μέχρι το 2027.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ισέκα, ο ΟΦΗ προχωρά σε μία ακόμα προσθήκη για την ενίσχυση της άμυνάς του, φτάνοντας σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Έλληνα αμυντικό Αχιλλέα Πούγγουρα, ο οποίος το καλοκαίρι είχε μείνει ελεύθερος από τη Σίβασπορ.

Σήμερα Κυριακή (14/12) ο 29χρονος στόπερ αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο και αύριο θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου, όπως θα συμβεί αντίστοιχα και στην περίπτωση του Ισέκα.

Ο ίδιος μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Βέροια, με την οποία μέτρησε 22 συμμετοχές, ενώ τα περισσότερα παιχνίδια της καριέρας του τα έδωσε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, φτάνοντας τις 97 συμμετοχές. Με τη Σίβασπορ είχε 41 επίσημα παιχνίδια, ενώ υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας μας.

Με την προσθήκη του Αχιλλέα Πούγγουρα, ο ΟΦΗ καλύπτει ακόμα ένα κενό στο ρόστερ του και πλέον η προσοχή του στρέφεται στην προσθήκη ενός εξτρέμ. Παράλληλα, όπως προκύπτει το ρεπορτάζ του Gazzetta, δεν αποκλείεται να έχουμε σύντομα και μία αποχώρηση, καθώς ο Γιάννης Χριστόπουλος, που ετοιμάζεται να διανύσει το τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του, έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

