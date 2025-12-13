Ο ΟΦΗ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Άαρον Ισέκα, ο οποίος μετά από περίπου 1,5 χρόνο είναι έτοιμος να επιστρέψει στον Όμιλο.

Ο ΟΦΗ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει από πολύ νωρίς την πρώτη του κίνηση στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Οι Κρητικοί έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον Άαρον Ισέκα, ο οποίος μάλιστα είναι ήδη στο Ηράκλειο θα βρεθεί και στο Παγκρήτιο Στάδιο για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Ο 28χρονος επιθετικός, ο οποίος φόρεσε του Ομίλου και το πρώτο οκτάμηνο του 2024, έχοντας 16 ματς και 5 γκολ, ως τη Δευτέρα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα βάλει την υπογραφή του σε συμβολαίου 1,5 έτους.

Ο Βέλγος φορ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στα άκρα, είχε αποκτηθεί από τον ΟΦΗ τον Γενάρη του 2024 από την Μπάρνσλι, αντί 100.000 ευρώ και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους πουλήθηκε στην ΤΣΣΚΑ Σόφιαw, για ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Στους Βούλγαρους δεν «κόλλησε», καθώς σκόραρε ένα γκολ σε 22 εμφανίσεις και από τον Αύγουστο είναι ελεύθερος. Μετά την ολοκλήρωση του deal ο Ισέκα θα πιάσει δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, ώστε να είναι ετοιμοπόλεμος το συντομότερο δυνατόν. Φυσικά δικαίωμα συμμετοχής θα έχει από το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου και μετά.

Οι Κρητικοί βρίσκονται ήδη ενεργά στην αγορά για μεταγραφές που θα ενισχύσουν το ρόστερ της ομάδας. Στο ΒΑΚ «ψάχνονται» τόσο για εξτρέμ, όσο και για στόπερ.