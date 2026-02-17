ΓΙάννης Αποστολάκης και Τιάγκο Νους συμπλήρωσαν κάρτες και συνεπώς θα χάσουν τους αγώνες του ΟΦΗ με Παναθηναϊκό και Βόλο, αντίστοιχα.

Δύο παίκτες του ΟΦΗ συμπλήρωσαν κάρτες στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος, με την Κηφισιά, στη Νεάπολη. Ο λόγος για τον Τιάγκο Νους και τον Γιάννη Αποστολάκη, καθώς αμφότεροι έφτασαν τις έξι κίτρινες κάρτες.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να στερηθεί των υπηρεσιών του Έλληνα χαφ στο ερχόμενο ματς με τον Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ ο Αργεντινός εξτρέμ θα εκτίσει στο ματς της 24ης αγωνιστικής στην έδρα του Βόλου (8/3, 17:00).

Σε αυτό το διάστημα των τεσσάρων αγωνιστικών που έπρεπε να δηλωθούν οι δυο ποδοσφαιριστές οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν επίσης την ΑΕΛ Novibet και τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Θυμίζουμε πως από τη στιγμή που ο Όμιλος κατέθεσε αίτημα αναστολής για την τιμωρία έδρας που επέβαλε η ΔΕΑΒ, ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό, μένει να φανεί σε ποιο από τα ερχόμενα εντός έδρας ματς θα εκτίσουν την ποινή τους οι Κρητικοί.