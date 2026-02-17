ΟΦΗ: Χωρίς Αποστολάκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, εκτίει στο Βόλο ο Νους
Δύο παίκτες του ΟΦΗ συμπλήρωσαν κάρτες στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος, με την Κηφισιά, στη Νεάπολη. Ο λόγος για τον Τιάγκο Νους και τον Γιάννη Αποστολάκη, καθώς αμφότεροι έφτασαν τις έξι κίτρινες κάρτες.
Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να στερηθεί των υπηρεσιών του Έλληνα χαφ στο ερχόμενο ματς με τον Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ ο Αργεντινός εξτρέμ θα εκτίσει στο ματς της 24ης αγωνιστικής στην έδρα του Βόλου (8/3, 17:00).
Σε αυτό το διάστημα των τεσσάρων αγωνιστικών που έπρεπε να δηλωθούν οι δυο ποδοσφαιριστές οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν επίσης την ΑΕΛ Novibet και τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Θυμίζουμε πως από τη στιγμή που ο Όμιλος κατέθεσε αίτημα αναστολής για την τιμωρία έδρας που επέβαλε η ΔΕΑΒ, ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό, μένει να φανεί σε ποιο από τα ερχόμενα εντός έδρας ματς θα εκτίσουν την ποινή τους οι Κρητικοί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.