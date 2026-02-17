Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το πρώτο ναυλωμένο τσάρτερ στο πλαίσιο της μετακίνησης για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ οι Κρητικοί προσπαθούν να υπάρξει αυθημερόν πλοίο.

Μπορεί οι παίκτες του ΟΦΗ να είναι επικεντρωμένοι στις άμεσες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο της «κούρσας» για το «πλασάρισμα» στα Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League, όμως εντός κλαμπ ασχολούνται με το οργανωτικό κομμάτι του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος ανακοίνωσε το πρώτο τσάρτερ, το οποίο θα μεταφέρει περίπου 200 φιλάθλους στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου και θα επιστρέψει μετά τον τελικό του Πανθεσσαλικού. Η τιμή είναι 375 ευρώ το άτομο, με το εισιτήριο του αγώνα να μην περιλαμβάνεται, αλλά είναι εξασφαλισμένο.

Από εκεί και πέρα, οι Κρητικοί είναι σε επικοινωνία με τις Μινωικές γραμμές και προσπαθούν να βρουν λύση ώστε πολύ νωρίς το πρωί της 25ης Απριλίου να μπει καράβι απο το Ηράκλειο με προορισμό τον Βολο απευθείας και επιστροφή μετά το τέλος του τελικού.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είναι εφικτό να μπει τέτοια δριαδρομή, λόγω ωρών και άλλων λεπτομερειών, όμως το προσπαθούν οι άνθρωποι του κλαμπ, ώστε να φτάσουν με τον τρόπο αυτό στο Βόλο πάνω από 2.000 Ομιλίτες.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για το τσάρτερ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, Aktina Travel Group, σας δίνουν τη δυνατότητα να ζήσετε αυθημερόν στις 25 Απριλίου, με ιδιωτική πτήση, την εμπειρία του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου!

To charter με τους φιλάθλους του ΟΦΗ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” του Ηρακλείου το Σάββατο 25 Απριλίου στις 10:00 το πρωί και θα επιστρέψει στην Κρήτη από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα.

Η τιμή κατ’ άτομο είναι 375 ευρώ και στο ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια (Ηράκλειο – Ν. Αγχίαλος – Ηράκλειο), οι φόροι αεροδρομίου και οι μεταφορές με πούλμαν “αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου – παραλία Βόλου – Πανθεσσαλικό στάδιο – αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου”

Το εισιτήριο του αγώνα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, αλλά είναι εξασφαλισμένο (περισσότερες λεπτομέρειες για τις τιμές και τις θύρες των φιλάθλων του ΟΦΗ, όταν ανακοινωθούν από την ΕΠΟ).