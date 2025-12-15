Ο Χρήστος Ζαφείρης, όπως αποκάλυψε το Gazzetta, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και άμεσα ξεκινά προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ, μετρώντας αντίστροφα για το επίσημο ντεμπούτο του.

Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε το Gazzetta, έτοιμος να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο 22χρονος Έλληνας διεθνής μέσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας και πλέον εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό του «Δικεφάλου».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, ο Ζαφείρης μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, έχοντας δικαίωμα συμμετοχής από το πρώτο παιχνίδι του Ιανουαρίου.

Παράλληλα, ο διεθνής μέσος αναμένεται να δώσει το «παρών» στην Τούμπα τόσο στην αναμέτρηση της Τετάρτης (17/12-20:00) με το Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όσο και στο ντέρμπι της Κυριακής (21/12) με τον Παναθηναϊκό για τη 14η αγωνιστική της Super League, παρακολουθώντας από κοντά τους νέους συμπαίκτες του πριν από τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Αξίζει να σημειωθεί πως συνεργασία μεταξύ ΠΑΟΚ και Σλάβια Πράγας ήταν υποδειγματική, με την τσεχική ομάδα να δίνει το «πράσινο φως» ώστε ο Ζαφείρης να ταξιδέψει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη και να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί διπλή δικαίωση για τον «Δικέφαλο», καθώς αφενός ο 22χρονος χαφ μπαίνει χωρίς καθυστέρηση στο αγωνιστικό περιβάλλον της νέας του ομάδας, αφετέρου διαψεύστηκαν πλήρως τα σενάρια που έκαναν λόγο για εμπλοκή της FIFA και ακύρωση της μεταγραφής λόγω δήθεν οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τη Σλάβια.

Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, οι πληροφορίες περί μη καταβολής δόσεων δεν είχαν καμία βάση, με τη μεταγραφή να προχωρά κανονικά και τον Ζαφείρη να μετρά πλέον αντίστροφα για την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τα «ασπρόμαυρα».

Υπενθυμίζεται ότι τα μοναδικά παιχνίδια στα οποία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Έλληνας μέσος είναι τα ευρωπαϊκά απέναντι σε Μπέτις και Λυών. Σε περίπτωση πρόκρισης, θα μπορεί να δηλωθεί κανονικά από την επόμενη φάση του Europa League.