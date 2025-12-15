Η ήττα στο Περιστέρι δεν τελείωσε το πρωτάθλημα, αλλά έδειξε καθαρά ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλατάρει και χωρίς ενίσχυση ο δρόμος γίνεται ανηφορικός. Γράφει ο Σταύρος Σουντουλίδης

Με το… δάχτυλο στη σκανδάλη περίμεναν αρκετοί την ήττα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι για να βγάλουν τα μαχαίρια. Να σου φωνάξουν και να σου γράψουν, ελαφρά την καρδία, ότι «χάθηκε το πρωτάθλημα», να ισοπεδώσουν πρόσωπα και καταστάσεις, λες και η σεζόν τελείωσε Δεκέμβρη μήνα.

Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, η βαθμολογία γράφει: Ολυμπιακός 35, ΑΕΚ 34, ΠΑΟΚ 32. Ένας ολόκληρος γύρος μπροστά, συν τα πλέι οφ. Αν κάποιος βλέπει ήδη χαμένο τίτλο, τότε το πρόβλημα δεν είναι βαθμολογικό. Είναι θέμα οπτικής των πραγμάτων και των καταστάσεων.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Κάθε άλλο. Ο ΠΑΟΚ έχει κλατάρει. Και φωνάζει ότι θέλει επειγόντως ενίσχυση στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται από χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, έτοιμος να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Ένας 22χρονος Έλληνας διεθνής μέσος με ένταση, ποιότητα και προοπτική. Σημαντική προσθήκη. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτός. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει πραγματικά να μείνει μέσα στο παιχνίδι του τίτλου, ο Ιανουάριος δεν μπορεί να είναι μήνας… μπαλωμάτων.

Επί της ουσίας, χρειάζονται τρεις «Ζαφείρηδες». Ένα φορ. Ένα στόπερ. Ένα εξτρέμ. Αν αυτό δεν συμβεί, σε μια περίοδο όπου απαγορεύονται τα λάθη, το όνειρο του πρωταθλήματος θα τελειώσει πολύ νωρίτερα απ’ όσο αντέχει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ – και πολύ νωρίτερα απ’ όσο αξίζει στον κόσμο του, που στα 100 χρόνια του συλλόγου θέλει τίτλο, όχι δικαιολογίες.

Το Περιστέρι ήταν… καμπάνα

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ήττα από τον Ατρόμητο δεν σηκώνει πολλές αναλύσεις. Ήταν ένα ματς που ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε γυμνός. Χωρίς ενέργεια, χωρίς ένταση, χωρίς απειλή. Ενενήντα λεπτά ακίνδυνος, χωρίς ούτε μία πραγματικά χαμένη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Και έχασε 2-0 από μια ομάδα που μοιάζει να είναι από τις χειρότερες στην κατηγορία και είχε να κερδίσει δέκα μήνες!

Οι απουσίες πολλές, μαζεμένες, καταλυτικές. Επαιξαν ρόλο. Παίκτες εκτός φόρμας, παίκτες στα όριά τους, παίκτες που δεν μπορούν να δώσουν αυτά που ζητάει το επίπεδο πρωταθλητισμού. Δεν χρειάζονται ονόματα. Τα βλέπουμε όλοι. Αλλο αυτό κι άλλο να μην μπορείς να δημιουργήσεις... μισή ευκαιρία σ' ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ήταν στη βραδιά του. Το παραδέχθηκε. Λάθος αλλαγές, λάθος διαχείριση, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι – μετά το Ράζγκραντ – στο οποίο δεν βοήθησε την ομάδα με τις επιλογές του. Από την άλλη, για να λέμε όλη την αλήθεια, οι λύσεις ήταν ελάχιστες. Όταν το ρόστερ στενεύει τόσο, κάποια στιγμή πληρώνεις το κόστος.

Μέσα σε αυτή τη γενική εικόνα, υπήρξε μια όαση. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, εννοείται, αλλά αυτό που έκανε στο Περιστέρι ήταν ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου. 78 επαφές με την μπάλα, 9 ντρίμπλες – οι 6 επιτυχημένες, το υψηλότερο νούμερό του φέτος στη Super League, με μέσο όρο μόλις 2,3 ανά αγώνα. 87% ακρίβεια στις πάσες (39/45). Στοιχεία που δείχνουν πόσο μόνος ήταν στη δημιουργία.

Αυτό που φάνηκε πιο καθαρά από κάθε τι άλλο είναι το πόσο λείπει ο Γιώργος Γιακουμάκης. Όχι μόνο για τα γκολ. Για την ενέργεια, το πάθος, τις κινήσεις χωρίς μπάλα. Είναι ο παίκτης που ανοίγει διαδρόμους, που παρασύρει Τάισον και Ντέλια, που δεν περιμένει τη μπάλα στα πόδια. Σε αντίθεση με άλλους που στέκονται και περιμένουν.

Δεν θα σταθώ στο αν υπήρξε ή όχι διαιτητικό λάθος στο Περιστέρι. Θα σταθώ σε κάτι άλλο. Στο μοτίβο. Δύο φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, δύο φάσεις, δύο διαιτητές που κλήθηκαν από το VAR και δεν άλλαξαν απόφαση. Είναι σπάνιο. Τόσο τυχαίο;

Επί της ουσίας, ο ΠΑΟΚ δεν έχασε κανένα πρωτάθλημα. Αλλά αν δεν ενισχυθεί, θα το χάσει. Ο δρόμος είναι δύσβατος. Θέλει καθαρές αποφάσεις, ενίσχυση και ενότητα. Όχι εύκολα συμπεράσματα.

Και αυτός ο ΠΑΟΚ, αν στηριχθεί σωστά τον Γενάρη, μπορεί ακόμη να αντέξει.